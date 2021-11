Cardano développe un modèle de piège à traders, l’ADA s’apprête à atteindre un pic supérieur à 3 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano montre un modèle de piège haussier en développement sur son graphique Point and Figure.

Plus Cardano reste longtemps en dessous de 2,00 $, plus une cassure plus élevée sera complexe.

Les risques à la baisse abondent et la pression de vente pourrait ne pas être terminée pour Cardano.

Le prix de Cardano en est à sa neuvième semaine consécutive de clôture hebdomadaire des chandeliers en dessous de l’ouverture – c’est un record baissier à court terme qu’aucune crypto-monnaie de capitalisation boursière principale ne peut égaler. Mais la constriction a été si prolongée qu’une cassure pourrait maintenant déclencher des pics de prix massifs.

Le prix de Cardano a deux configurations commerciales potentielles sur deux graphiques Point et Figure différents

Le prix de Cardano a une configuration longue potentielle avec un stop d’achat de 2,06 $, un stop loss à 1,98 $, un objectif de profit à 2,54 $. L’objectif de profit est basé sur la méthode d’objectif de profit horizontal dans l’analyse de points et de chiffres. L’entrée elle-même accomplit deux conditions haussières en même temps. Premièrement, l’entrée brise l’angle du marché baissier et convertit le graphique Point and Figure en un marché haussier. Deuxièmement, l’entrée confirmerait le modèle haussier connu sous le nom de piège à traders.

ADA/USDT 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration hypothétique du commerce long sera invalidée si le prix de Cardano passe en dessous de 1,90 $.

Il existe également un commerce à découvert potentiel. Le commerce à découvert est basé sur un modèle connu sous le nom de catapulte baissière. Ce modèle s’est développé après un triple fond et est suivi d’un double fond. L’entrée théorique serait à 1,91 $ avec un stop loss à 1,95 $ et un objectif de profit projeté à 1,81 $. L’idée courte a une fourchette d’objectifs de profit projetée beaucoup plus petite en raison des niveaux de soutien intenses du profil de volume proche de 1,80 $.

ADA/USDT 0,01 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’idée de vente à découvert serait invalidée si le prix de Cardano clôturait au-dessus de la zone de valeur de 2,14 $.