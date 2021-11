Dogecoin vise 0,5 $ alors que DOGE trouve des acheteurs en baisse | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a baissé après avoir marqué la zone de valeur de 0,34 $.

Dogecoin trouve des acheteurs alors que la dynamique de vente se tarit.

Une cassure avant les traders peut positionner Dogecoin dans une condition d’entrée idéale pour la cassure haussière Ichimoku.

Le prix du Dogecoin a baissé de près de 21% depuis le marquage de la zone de valeur de 0,34 $. Les vendeurs avaient poussé Dogecoin à une perte de 26% contre 0,34 $, mais les acheteurs sont intervenus.

Le prix Dogecoin oscille entre support et résistance, recherchez une cassure

Le prix Dogecoin en est à sa troisième journée consécutive de test du Tenkan-Sen hebdomadaire (ligne bleue épaisse) comme support. Alors que les vendeurs à découvert ont pu faire baisser la pression sur Dogecoin, les acheteurs ont rapidement rendu Dogecoin au-dessus de ce niveau hebdomadaire d’Ichimoku.

Pour que le prix Dogecoin entre dans un marché haussier indiscutable, il devra répondre à toutes les exigences de l’Ichimoku Breakout haussier idéal. Pour que cela se produise, Dogecoin doit être au-dessus du Cloud et au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen quotidiens. Une clôture quotidienne égale ou supérieure à 0,28 $ satisfera à toutes ces exigences. À partir de là, la route vers 0,50 $ devient beaucoup plus précise et beaucoup plus facile à atteindre.

Cependant, des risques de baisse existent et doivent être surveillés. Le prix Dogecoin a des éléments baissiers dans ses oscillateurs qui suggèrent qu’un autre mouvement vers le sud pourrait être à venir. L’indice de force relative ne s’est pas reconverti en un marché haussier et il a systématiquement été rejeté pour augmenter au niveau de surachat final de 65. De plus, l’indice composite n’a pas réussi à effectuer un croisement haussier de ses deux moyennes mobiles.

Graphique Ichimoku journalier DOGE/USDT

Une clôture quotidienne en dessous du Cloud et le retracement 38,2% de Fibonacci à 0,23 $ invalideraient tout sentiment haussier à court terme pour le prix Dogecoin et initieraient probablement une nouvelle pression de vente baissière vers 0,18 $.