Shiba Inu imprime un motif de continuation haussier vers 0,00011 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a retracé jusqu’à 34% par rapport aux nouveaux plus hauts historiques les plus récents.

Les traders ont maintenu un niveau de support à court terme autour de la zone de valeur de 0,000065 $.

Le schéma de continuation haussier montre qu’il reste un potentiel de hausse, mais les risques aussi.

Le prix du Shiba Inu a sans aucun doute été l’une des plus grandes surprises d’octobre. Très peu de crypto-monnaies en octobre peuvent revendiquer une clôture mensuelle de plus de 830% par rapport à l’ouverture. Moins encore peuvent prétendre avoir atteint des sommets allant jusqu’à 1,138% au-dessus de l’ouverture mensuelle. Ainsi, la question que de nombreux traders de Shiba Inu se posent maintenant est la suivante : Shiba Inu augmentera-t-il ou un retracement plus profond est-il à venir ?

L’action des prix Shiba Inu imprime un drapeau haussier et montre une continuation à la hausse, mais des risques à la baisse sont présents

Le prix de Shiba Inu a une configuration de négociation longue théorique sur son graphique Point et Figure d’inversion de 0,0000025 $ / 3 cases. L’idée longue est un stop d’achat à 0,0000775 $, un stop loss à 0,0000700 $ et un objectif de profit à 0,0001125 $. L’objectif de profit projeté est basé sur la méthode d’objectif de profit vertical utilisée dans l’analyse des points et des chiffres. L’entrée est sur la première case au-dessus d’un double sommet qui se formerait à 0,0000750 $. L’entrée briserait également la ligne de tendance du marché baissier (ligne diagonale rouge), convertissant Shiba Inu en un marché haussier.

SHIB/USDT 0,0000025 $/3 boîtes tableau des points et chiffres d’inversion

La transaction longue hypothétique sera invalidée si une nouvelle colonne d’Os descend à 0,0000525 $.

Du côté court du commerce, il y a une entrée courte théorique avec la cassure d’un quadruple creux. L’idée courte a une entrée possible à 0,0000575 $, un stop loss à 0,0000675 $ et un objectif de profit à 0,0000225 $. Alors que l’objectif de profit projeté provient de la méthode de cible de profit vertical, la fourchette peut sembler un peu irréaliste. Il est plus probable que le prix de Shiba Inu trouverait un support entre le point de contrôle du volume à 0,0000300 $ et le nœud à volume élevé à 0,0000400 $.

SHIB/USDT 0,0000025 $/3 boîtes tableau des points et chiffres d’inversion

L’idée d’entrée courte possible est invalidée si le prix de Shiba Inu dépasse 0,0000850 $.