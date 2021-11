Solana entrera dans un rallye haussier à 60% avant la conférence Breakpoint | Cryptomonnaie

Solana a récemment conclu son hackathon le plus élevé jamais réalisé avec plus de 500 soumissions de projets.

La valeur totale verrouillée de Solana a augmenté de près de 6 fois au cours des trois derniers mois, les analystes notent qu’il y a encore de la place pour une remontée des prix.

Allbridge, un protocole DeFi apporte la paire de trading Avalanche-USDC à Orca, l’un des plus grands échanges décentralisés de Solana.

Les analystes prédisent une deuxième course haussière dans SOL, fixent un objectif supérieur à 320 $.

La conférence Breakpoint de Solana est prévue pour le 7 novembre 2021. Avant l’événement, les analystes prédisent une reprise du prix SOL.

Le prix de Solana prend de l’ampleur avant la conférence Breakpoint

L’allumage de Solana s’est terminé avec la participation de près de 500 projets et la blockchain de couche 1 se prépare pour son prochain événement. Dans Ignition, le protocole blockchain offrait aux projets gagnants plus de 5 millions de dollars en prix mondiaux et en financement de démarrage.

À travers la conférence Breakpoint, Solana vise à réunir des conférenciers et des experts pour discuter des prochaines étapes de la feuille de route de l’écosystème et des plans futurs pour SOL.

La valeur totale verrouillée (TVL) de la blockchain de couche 1, considérée comme équivalente à la capitalisation boursière, a constamment augmenté au cours des trois derniers mois et a atteint un sommet de 12,69 milliards de dollars selon les données de DeFiLlama.

Le prix de Solana n’a pas augmenté proportionnellement à la hausse de sa TVL. Les analystes ont fait valoir qu’il y a de la place pour une croissance verticale du prix SOL.

L’analyste pseudonyme de crypto-monnaie @ByzGeneral estime que Solana est sur le point d’atteindre un nouveau record historique, car l’intérêt ouvert reste faible. Historiquement, un taux d’intérêt ouvert relativement faible est idéal pour une croissance verticale du prix des actifs.

L’auteur narratif d’Ethereum Triple Halving, Nikhil Shamapant, pense qu’il y aura des implémentations de cumul de connaissances zéro (zkr) sur Solana.

Un rollup à connaissance nulle est une solution de blockchain de couche 2 qui augmente la vitesse et l’efficacité de la blockchain sous-jacente. Le lancement de zkr sur Solana marquerait le début d’un écosystème de couche 2 axé sur la construction sur Solana, un changement par rapport à l’approche «Ethereum-first».

D’un autre côté, dans leur position – il est logique de le construire parce que c’est ce que ferait un concurrent agressif. $ETH les têtes sont peut-être salées, mais @KyleSamani est probablement juste que nous verrons des implémentations de zkr sur $ SOL etc. La question à débattre est est-ce important – Squish (@SquishChaos) 31 octobre 2021

L’analyste pseudo-crypto-monnaie @AltcoinSherpa est optimiste sur Solana mais ne s’attend pas à ce que SOL surpasse BTC. L’analyste accumule actuellement avant la cassure du prix SOL.