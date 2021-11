Novembre est le mois de l’alphabétisation crypto | Cryptomonnaie

La crypto est à la hausse. La connaissance de la cryptomonnaie, cependant, est bloquée sur la piste : il s’avère que 96% des adultes américains ne peuvent pas passer un test sur les bases de la cryptomonnaie.

C’est selon les résultats d’un sondage qui a interrogé plus de 1 000 personnes aux États-Unis et des milliers d’autres dans le monde. Neuf personnes sur 10 n’étaient pas au courant du plafond d’approvisionnement de 21 millions de bitcoins, et moins de la moitié savaient comment le prix de l’actif est déterminé.

Peut-être plus inquiétant encore, les résultats suggèrent que la crypto-monnaie ne fait pas grand-chose pour faire tomber les barrières de l’inclusion financière pour certains groupes : les propriétaires de crypto ont tendance à être jeunes, instruits, riches et masculins. En outre, les connaissances de base en cryptomonnaie ont encore chuté en dehors des États-Unis, 99% des personnes interrogées au Brésil et au Mexique ayant obtenu une note d’échec.

Bien que la sensibilisation globale à la cryptomonnaie puisse atteindre un niveau record, le secteur a clairement du travail à faire pour doter davantage d’investisseurs des connaissances et des outils nécessaires pour participer à cette nouvelle classe d’actifs. C’est l’impulsion derrière Crypto Literacy Month, une initiative qui vise à promouvoir une meilleure éducation des consommateurs sur la crypto et le bitcoin, les concepts qui les sous-tendent et les façons dont les investisseurs de tous types peuvent intégrer les actifs numériques dans leur planification financière.

CryptoLiteracy.org a été créé par Coinme, un échange d’argent en crypto-monnaie qui alimente des milliers d’emplacements physiques grâce à des partenariats avec Coinstar et MoneyGram. (Divulgation : la société mère de CoinDesk, Digital Currency Group, est un investisseur dans Coinme.) Les visiteurs du site peuvent répondre au même sondage qui a créé les premiers résultats. CoinDesk est le partenaire de contenu officiel du Crypto Literacy Month, et les répondants auront la possibilité d’approfondir les bases et au-delà avec Crypto Explainer +, où CoinDesk décompose le monde souvent complexe de la crypto-monnaie dans des articles faciles à comprendre.

Chaque semaine en novembre, CryptoLiteracy.org mettra en évidence un sujet spécifique sur la cryptomonnaie, à commencer par le bitcoin. Les semaines suivantes seront consacrées aux jetons non fongibles (NFT), à la finance décentralisée (Defi) et aux bases de sécurité importantes que tout investisseur en crypto devrait connaître. Regardez les canaux sociaux de CoinDesk sur Twitter, Facebook, LinkedIn et TikTok pour des informations sur les semaines thématiques, et vous pouvez répondre à l’enquête sur CryptoLiteracy.org pour tester vos propres connaissances en cryptomonnaie.

Lorsque vous regardez à l’extérieur, le monde de la cryptomonnaie semble souvent impénétrable. La connaissance est la clé pour entrer, et Crypto Literacy Month vise à diffuser cette connaissance – un jour à la fois.