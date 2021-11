Le parti pris qui propulse Shiba Inu et Dogecoin | Cryptomonnaie

Bitcoin est peut-être le chien alpha de la crypto, mais pour de nombreux petits investisseurs de détail, de nos jours, dogecoin et Shiba Inu sont les choix de la litière.

La filiale de Binance WazirX, la plus grande bourse de crypto-monnaie d’Inde, a subi des pannes alors que les commerçants se sont jetés dans la mêlée, achetant Shiba Inu et stressant les serveurs de la plate-forme au point que les exécutions commerciales ont été retardées mercredi dernier. Plus d’un demi-milliard de dollars de transactions ont été effectuées sur WazirX ce jour-là, le plus élevé de tous les échanges crypto en Inde, a tweeté le PDG Nischal Shetty.

« Cela a essentiellement fait chuter notre échange », a déclaré jeudi matin Siddharth Menon, l’un des cofondateurs de WazirX et son directeur de l’exploitation, dans l’émission « First Mover » de CoinDesk TV. « Le type de nombres actifs et d’utilisateurs actifs que nous avons vus au cours des dernières 48 heures nous a en fait choqués. Nous n’étions pas prêts pour cela. Nous étions tous prêts pour le mouvement Bitcoin, mais nous n’avons jamais été prêts pour Shiba Inu.

Menon soupçonne qu’il y a un certain biais d’unité en jeu. C’est là qu’un commerçant novice est enclin à acheter beaucoup d’un type de crypto-monnaie, car le prix d’une unité est relativement faible par rapport à, disons, le bitcoin, même si l’on peut acheter le même montant en bitcoin que la pièce à bas prix. .

Pour les investisseurs qui plongent leurs orteils dans l’eau avec une somme d’argent relativement faible, une pièce à bas prix peut donner l’impression d’être un peu plus riche. Par exemple, au moment d’écrire ces lignes, 620 $ achètent 0,01 BTC. En revanche, il achète environ 10 millions de SHIB.

Ce que montrent les données

Et tandis qu’un peu d' »argent intelligent » commence à sembler échanger du Shiba Inu et du dogecoin, les « baleines », ou grands investisseurs, restent dans les mers plus familières du bitcoin et de l’éther.

Cela peut être vu dans le volume de négociation moyen.

La taille moyenne des échanges de Bitcoin et d’éther est supérieure à celle de dogecoin et de Shiba Inu sur presque tous les échanges. Sur Coinbase, la taille moyenne des échanges de bitcoin oscille autour de 2 000 $, tandis que les échanges sur l’éther s’élèvent en moyenne à 1 600 $. D’un autre côté, la bourse voit des transactions moyennes pour dogecoin et Shiba Inu d’environ 800 $.

« Cela suggère que l’action des prix est principalement axée sur la vente au détail », a déclaré Clara Medalie, responsable des initiatives stratégiques et de la recherche chez le fournisseur de données sur les actifs numériques Kaiko, ajoutant que sur Binance, le commerce moyen pour le bitcoin et l’éther est d’environ 2 000 $. Ce chiffre est de 1 200 $ pour le dogecoin et de 900 $ pour le Shibu Inu.

« Bien que la taille moyenne des transactions ne soit pas un indicateur parfait pour l’investissement institutionnel – la plupart des grands commerçants divisent leurs ordres en plus petites tailles – nous pouvons toujours observer des tendances claires qui correspondent aux vagues d’intérêt », a-t-elle déclaré.

Jours de chien

Pourtant, les données montrent que les pièces meme font face à leur propre cycle, a noté Medalie.

« Il est intéressant de noter que la taille moyenne des transactions pour presque tous les actifs a considérablement augmenté depuis le début de la course haussière en novembre dernier », a déclaré Medalie. « Avec les jetons meme tels que DOGE et SHIB, nous pouvons observer des pics pendant la ferveur initiale, puis des baisses brutales une fois que l’excitation s’estompe. »

Et toutes les cryptos bougent au moins un peu ensemble, y compris la taille des transactions. « Nous pouvons également observer que le bitcoin, l’ethereum et le doge semblent avoir des lignes de tendance similaires pour la taille moyenne des échanges, fortement corrélées aux mini-bulls », a déclaré Medalie, soulignant que la taille des échanges pour tous les actifs avait augmenté juste avant le krach de mai.

Pendant ce temps, les pièces meme ont un autre objectif.

Les commerçants de détail testent l’expérience de l’achat, de la détention et de la vente d’une petite quantité de crypto-monnaie sur de nouvelles plateformes en passant différents types d’ordres et en voyant comment ils sont exécutés – ou non. Bien que détenir 100 $ de bitcoin puisse être acheté de la même manière, sinon plus facilement, que 100 $ de dogecoin ou de Shiba Inu, cela peut prendre un peu de temps aux débutants pour comprendre ce concept. De plus, leur expérience avec les fluctuations sauvages des pièces meme les préparera pour les cryptos majeurs volatils, bien que relativement «plus sûrs», comme le bitcoin ou l’éther.

Et lorsque ces commerçants novices se rendent enfin compte qu’une seule pièce meme à bas prix ne dépassera jamais le prix du bitcoin ou de l’éther tel qu’il se négocie actuellement (si Shiba Inu s’échangeait près du bitcoin à environ 62 000 $, sa capitalisation boursière totale serait de 36,5 quintillions ou 7 313 fois la valeur du prix estimé à 5 quadrillions de milliards de dollars de la terre), ils peuvent enfin gagner un peu de recul, se débarrasser du biais d’unité et utiliser ces pièces de monnaie à la place pour développer une discipline de commerçant appropriée.

Les pièces meme peuvent donc être considérées comme la passerelle permettant aux investisseurs de détail de devenir des traders crypto plus expérimentés.

Une école d’obéissance, si vous voulez.