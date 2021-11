Le prix XLM peut augmenter de 65% si les traders Stellar peuvent franchir 0,43 $ | Cryptomonnaie

Le prix XLM est sur une tendance haussière depuis cinq jours et est prêt à affronter une zone d’approvisionnement cruciale, allant de 0,39 $ à 0,43 $.

Une clôture décisive au-dessus de cette barrière pourrait déclencher une ascension de 65% à 0,71 $.

Si Stellar produit un plus bas inférieur à 0,30 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix XLM se négocie sous une barrière de résistance rigide depuis environ près de trois mois. Cependant, la récente montée en puissance suggère que Stellar est prêt à surmonter cet obstacle. Cela catalysera une course massive de traders, propulsant l’altcoin plus haut.

Le prix XLM prêt à franchir un obstacle crucial

Le prix du XLM est resté en dessous de la barrière de résistance de 0,42 $ pendant trois mois et n’a pas augmenté après quatre tentatives infructueuses. Cependant, la récente reprise après un double creux à 0,31 $ indique que Stellar pourrait être prêt à passer à l’action.

Une clôture quotidienne décisive au-dessus de la zone d’approvisionnement de 0,39 $ à 0,43 $ indiquera une résurgence des acheteurs et une affinité pour aller plus haut. Dans un tel cas, le prix XLM effectuera d’abord une course à la barrière de résistance immédiate à 0,50 $ après une augmentation de 15 %.

Les autres obstacles que le prix XLM pourrait étiqueter incluent 0,59 $ et 0,71 $ après une avance de 36 % et 65 % de 0,43 $. Bien que cette décision soit séduisante, les investisseurs devraient attendre une clôture au-dessus de 0,43 $ comme confirmation du début du rallye haussier.

Graphique 1 jour XLM/USDT

D’un autre côté, si le prix XLM ne parvient pas à traverser la zone d’approvisionnement de 0,39 $ à 0,43 $, cela indiquera une faiblesse parmi les traders. Ici, Stellar pourrait soit se consolider autour du plancher de support de 0,36 $.

Cependant, une clôture quotidienne décisive en dessous du prix XLM de 0,30 $ créera un plus bas plus bas, suggérant que le changement de tendance est probable. Dans une telle situation, Stellar pourrait chuter de près de 20 % à 0,25 $, ce qui donnera un nouvel essai à la tendance haussière.