Bitcoin envisage une réunion de la Fed après le plus gros gain de prix mensuel depuis décembre 2020 | Cryptomonnaie

Le rallye d’octobre de Bitcoin semble avoir mis la crypto-monnaie sur une base solide avant les réunions des banques centrales aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie pour évaluer la rigidité de l’inflation et déterminer la réponse politique.

La principale crypto-monnaie a augmenté de près de 40% en octobre, atteignant un nouveau record de 66 975 $ alors que les investisseurs ont applaudi la saisonnalité positive et le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) bitcoins basés sur des contrats à terme aux États-Unis. Décembre 2020, selon les données de CoinDesk.

Alors que les indicateurs clés favorisent un suivi positif au cours des prochains mois, la progression pourrait ne pas se faire en douceur si la réduction imminente des mesures de relance, également connue sous le nom de taper, par la Réserve fédérale américaine (Fed) et d’autres grandes banques centrales bouleverse les capitaux propres. marchés.

« Le sentiment haussier du Bitcoin reste à son paroxysme, mis en évidence par NFT. New York [the annual non-fungible token event] foudroyant le capital financier dans une frénésie », a déclaré Jehan Chu, associé directeur de Kenetic Capital, basé à Hong Kong, à CoinDesk lors d’un chat WhatsApp. « [However], si les marchés publics vacillent à cause de la diminution des achats d’obligations de la Fed, la BTC pourrait être entraînée dans une petite correction après avoir atteint des sommets historiques la semaine dernière.

La réunion de la Fed de mercredi devrait se conclure par l’annonce par les décideurs de leur intention de commencer à réduire les 120 milliards de dollars d’achats d’actifs mensuels qui ont déclenché une prise de risque sans précédent à tous les coins des marchés financiers au cours des 18 derniers mois.

Les analystes ont déclaré à CoinDesk le mois dernier que la réduction de la Fed était intégrée. Ainsi, la réaction du marché dépendra du langage de la Fed sur l’inflation et du moment de la première hausse des taux d’intérêt.

Plusieurs décideurs politiques ont récemment déclaré que l’inflation s’avère plus stable que prévu. Pendant ce temps, les négociants en obligations et les contrats à terme sur taux d’intérêt ont intensifié leurs paris sur les premières hausses de taux.

Vendredi, les analystes de Goldman Sachs ont avancé leurs prédictions pour la première hausse des taux à juillet à partir du troisième trimestre 2023, selon Bloomberg. Le géant de la banque d’investissement s’attend à une deuxième hausse des taux en novembre 2022, suivie de deux hausses en 2023 et 2024.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient désormais des hausses de prix commençant au début du second semestre 2022. Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui est plus sensible aux anticipations de taux d’intérêt/inflation à court terme que le rendement à 10 ans, a presque doublé pour atteindre 50 points de base. en octobre.

Alors que les actions et le bitcoin sont restés résilients, les choses pourraient changer si la déclaration de la Fed contient moins de références à l’inflation comme étant « transitoire ». Cela impliquerait peut-être un malaise croissant des décideurs politiques face à une inflation élevée et validerait les craintes de hausses de taux plus rapides, exerçant à leur tour une pression de vente sur les actions et le bitcoin.

Charlie Morris de ByteTree Asset Management a déclaré à Bloomberg que le bitcoin est une « couverture contre l’inflation ». L’attrait de la réserve de valeur semblable à l’or de la crypto-monnaie attire principalement les acheteurs lorsque les marchés financiers mondiaux voient une forte demande d’actifs sensibles à la croissance. Cependant, le bitcoin est principalement battu lorsque les marchés mondiaux se flétrissent.

En dehors de la réunion de la Fed, les investisseurs garderont un œil sur la réunion de la Banque de réserve d’Australie (RBA) de mardi et la décision de jeudi sur les taux de la Banque d’Angleterre et le rapport sur les salaires non agricoles aux États-Unis de vendredi. Les marchés monétaires s’attendent à ce que la BOE augmente ses taux d’intérêt cette semaine.