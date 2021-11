‘Uptober’ ferme à un niveau record au cours du meilleur mois de 2021 – Cinq choses à surveiller en Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) connaît un début volatil pour une nouvelle semaine et un nouveau mois après sa toute première clôture mensuelle au-dessus de 60 000 $ – quelle est la prochaine étape ?

Après une fin très attendue de « Uptober », les traders se tournent vers novembre pour fournir la prochaine phase de ce qu’ils espèrent – ​​et parfois promettent – ​​sera une flambée des prix BTC pas comme les autres.

Le timing varie, les prédictions aussi. En magasin pour BTC/USD ce mois-ci pourrait être une clôture mensuelle de près de 100 000 $ – mais aussi une baisse à près de 50 000 $.

Avec tout pour jouer et un solide soutien des acheteurs dans la tranche supérieure de 50 000 $, Cointelegraph examine ce qui pourrait aider à façonner l’action des prix Bitcoin au cours de la semaine à venir.

Octobre 2021 devient le meilleur mois depuis 2020

Indépendamment de ce qui vient ensuite, les participants au marché sont d’humeur festive cette semaine alors que Bitcoin connaît la clôture mensuelle la plus élevée de son histoire.

Non seulement 60 000 $, mais 61 000 $ sont maintenant devenus l’objectif à battre pour novembre.

Cependant, le bitcoin est tout sauf «en hausse» sur de courts délais, et la clôture de dimanche a été confrontée à une volatilité à la baisse notable post factum – un voyage à 59 500 $ – avant qu’une autre surprise ne l’emporte au-dessus de 62 000 $ heures plus tard.

Peut-être un peu nerveux sont les fans des prédictions de prix du « pire scénario » de PlanB, celles-ci s’élevant à au moins 63 000 $ pour la fin octobre.

Bien que toujours plus ou moins sur la bonne voie, pour que la série conserve son exactitude historique, 98 000 $ doivent être sur la table d’ici la fin de ce mois.

Pour PlanB lui-même, cependant, les résultats ont été plus que satisfaisants.

« Oui, Bitcoin pourrait ne pas clôturer au-dessus de 63 000 $ ce mois-ci », a quant à lui ajouté Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph, à propos de la situation.

« Cependant, @ 100trillionUSD son taux de réussite sur le modèle stock-to-flow est bien meilleur que votre performance commerciale, donc je ne le rôtirais pas vraiment du tout. Bitcoin à 61 000 $ est tout aussi bien et assez proche.

Après une correction par rapport aux plus bas de la nuit, le BTC/USD se négocie à environ 62 000 $. Octobre était alors son meilleur mois depuis décembre 2020, avec des rendements d’un peu moins de 40 %.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 mois (Bitstamp). Source : TradingView

La difficulté s’aligne sur la 8e augmentation consécutive

Ceux qui recherchent quelque chose qui est vraiment en mode « up only » n’ont pas besoin de chercher plus loin que les fondamentaux du réseau Bitcoin.

Cette semaine, la difficulté mettra en place son huitième ajustement positif consécutif – quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 2018.

Reflétant l’arène minière de plus en plus concurrentielle, la difficulté de l’exploitation minière a maintenant presque compensé les pertes qu’elle a nécessairement infligées après que la Chine a forcé les mineurs à abandonner leurs outils en mai.

La difficulté passera à 21,89 billions de dollars cette semaine, un peu plus de 3 billions de moins que les sommets historiques.

Le taux de hachage – la mesure de la puissance de traitement dédiée à l’exploitation minière – raconte une histoire similaire.

Bien qu’il soit impossible à « mesurer » en termes définitifs, le taux de hachage tend toujours vers de nouveaux sommets historiques, selon les estimations.

Les données brutes évoluent à la hausse et à la baisse, et les différentes estimations aboutissent souvent à des lectures très différentes. Le taux de hachage moyen hebdomadaire, cependant, s’élève désormais à environ 159 exahashs par seconde (EH/s) – plus proche que jamais du record de 180 EH/s d’avril.

Graphique du taux de hachage moyen sur 7 jours de Bitcoin. Source : Blockchain

Hodlers hodl sur

Septembre a fourni une opportunité en or « d’acheter la baisse » pour les acheteurs de Bitcoin, et octobre n’a pas non plus été sans de brefs retracements.

Avez-vous acheté la trempette? Si vous l’avez fait, vous avez ajouté à la cohorte de plus en plus forte des hodlers à long terme dont la condamnation n’a augmenté qu’en octobre.

Comme indiqué dans les recherches de la grande bourse Kraken la semaine dernière, les gains de prix et les sommets historiques de 67 100 $ n’ont pas réussi à inciter les hodlers à vendre du BTC.

« Notamment, alors que les détenteurs à long terme n’ont pas été déconcertés par le retracement le mois dernier et l’ont utilisé comme une opportunité de continuer à accumuler, cette tendance n’a pas changé malgré un rebond significatif des prix vers de nouveaux sommets historiques proches de 67 000 $ », ont conclu les chercheurs.

« En d’autres termes, le choc d’offre acheté par les détenteurs à long terme le mois dernier n’a fait que s’accentuer ce mois-ci. »

Ce sont ces entités, plutôt que les spéculateurs à court terme, qui stimulent la performance des prix au quatrième trimestre de cette année, ajoutent-ils.

Cela rejoint les analyses précédentes, notamment de l’analyste Willy Woo, montrant que les investisseurs dits « hodlers of last resort » ou « Rick Astley » restent attachés à leur investissement. Parmi les détenteurs de longue date, depuis 2020, se trouvent les mineurs eux-mêmes.

« Depuis que les mineurs de 2020 sont HODLers (et acheteurs) de BTC, il s’agit d’un changement radical de comportement », a noté Woo ce week-end.

« Les mineurs n’ont pas eu un comportement d’accumulation soutenu depuis l’ère 2009-2014. »

Le mineur de Bitcoin fournit un graphique à 1 saut. Source : Kraken

Les soldes de change au plus bas depuis octobre 2018

En ce qui concerne le choc de l’offre, le tableau des échanges est sombre – du point de vue d’un traders Bitcoin.

Selon de nouvelles données de la société d’analyse en chaîne Glassnode, les réserves d’échange BTC sont désormais à leur plus bas depuis trois ans.

À ce moment-là, fin 2018, Bitcoin se dirigeait vers le creux de son précédent marché baissier, qui avait atteint un creux en décembre à 3 100 $.

Depuis lors, l’action des prix a changé d’un ordre de grandeur, mais les soldes continuent de s’amenuiser – tout indique l’ampleur du choc potentiel si la demande augmente fortement à partir d’ici.

Les bourses contrôlent désormais 2,47 millions de BTC, alors qu’à son apogée en avril 2020, plus de 3,1 millions de BTC figuraient sur leurs carnets de commandes.

Tableau de balance d’échange Bitcoin. Source : Glassnode/Twitter

Les changements de solde peuvent varier considérablement d’un échange à l’autre. Au cours des dernières 24 heures, par exemple, Coinbase Pro a mené la baisse, en baisse de près de 20 000 BTC, tandis que d’autres joueurs ont vu leur solde augmenter légèrement.

Les marchés attendent l’annonce du tapering de la Fed

La semaine à venir pourrait produire des tendances familières sur les marchés traditionnels – et leur impact traditionnel sur les marchés de la cryptomonnaie.

Ceux-ci pourraient venir grâce aux nouveaux commentaires de la Réserve fédérale des États-Unis sur la gestion des coronavirus mardi et mercredi, alors que les marchés s’attendent à de nouveaux indices sur la diminution des achats d’actifs.

Cela survient alors que l’inflation augmente dans le monde entier, tandis que le président de la Fed, Jerome Powell, a précédemment admis que le récit qui l’accompagnait – la crise de la chaîne d’approvisionnement – ​​persisterait probablement « bien l’année prochaine ».

« Je pense que la Fed est assez bien décidée à amorcer le ralentissement assez rapidement. Nous nous attendons à ce qu’ils l’annoncent la semaine prochaine, puis le commencent peu de temps après, donc c’est assez bien gravé dans la pierre », a déclaré à Yahoo Finance la semaine dernière Kathy Jones, stratège en chef des titres à revenu fixe chez Charles Schwab.

«Je pense que le grand débat maintenant est de savoir à quelle vitesse la Fed se déplace vers une augmentation des taux. Les attentes du marché ont vraiment changé pour s’attendre à jusqu’à deux hausses de taux en 2022 et 2023… c’est un rythme de resserrement assez agressif. »

De telles conditions servent à augmenter l’attractivité de Bitcoin en tant que classe d’actifs intrinsèquement déflationniste avec un plafond d’offre mathématiquement vérifiable.

Les flux institutionnels dans les produits d’investissement Bitcoin existants, ainsi que les nouveaux fonds négociés en bourse (ETF) à terme, mettent en évidence une demande croissante.

Objet Bitcoin ETF actifs sous gestion par rapport au graphique BTC/USD. Source : Bybt