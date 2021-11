L’exploitation minière industrielle de Bitcoin insuffle une nouvelle vie à une petite ville texane | Cryptomonnaie

Deux géants miniers Bitcoin se disputent l’électricité bon marché dans la petite ville du Texas.

Bitdeer, une société minière issue du géant chinois Bitmain, et Riot Blockchain, l’une des principales sociétés minières de Bitcoin cotées en bourse aux États-Unis, exploitent des centres de données hébergés dans une ancienne fonderie d’aluminium dans la ville texane de Rockdale.

L’usine de fusion d’aluminium de la ville était auparavant la plus grande au monde, jusqu’à ce que la société qui la dirigeait, Alcoa, commence ses activités en 2008. Selon Lee Bratcher, président du Texas Blockchain Council, la capacité énergétique de l’installation a été gaspillée depuis le départ d’Alcoa jusqu’à la les mineurs s’installent.

Bien que Rockdale comprenne une petite ville rurale de seulement 5 600 habitants, elle présente tous les avantages recherchés par les mineurs à l’échelle industrielle – des politiciens respectueux de la cryptomonnaie, de grandes parcelles de terrain abritant des infrastructures industrielles abandonnées pour être réutilisées et des prix de l’électricité bon marché grâce à marché déréglementé du Texas.

Le maire de Rockdale, John King, décrit la relation entre l’opérateur de réseau local, l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) et les mineurs comme mutuellement bénéfique. Il a souligné que les mineurs consomment régulièrement de l’électricité qui serait autrement gaspillée, et qu’ils peuvent également arrêter leurs opérations instantanément si de l’électricité est nécessaire ailleurs. Il ajouta:

« Les mineurs s’engagent à acheter une certaine quantité d’électricité et ce qu’ils font, c’est la revendre sur le marché [value] et faire du profit. Ils ont un contrat de deux ou trois cents… et ils peuvent le vendre 9 $ le kilowattheure.

Comme l’a rapporté Cointelegraph le 7 octobre, Riot a plus que triplé sa production de Bitcoin cette année.

La société estime maintenant que l’installation produit plus de 500 BTC par mois à partir de son installation de Rockdale. Aux prix actuels, les pièces extraites équivalent à 30 millions de dollars par mois. Riot dit que le site héberge 100 000 plates-formes minières.

Les législateurs texans font pression pour une nouvelle expansion de l’étreinte minière de Bitcoin de l’État, le sénateur Ted Cruz décrivant l’exploitation minière comme un moyen de capturer le gaz naturel que l’État brûle actuellement.

S’exprimant lors du sommet du Texas Blockchain du 10 octobre, Cruz a fait valoir que le gaz naturel est actuellement brûlé dans l’ouest du Texas car « il n’y a pas d’équipement de transmission pour acheminer ce gaz naturel là où il pourrait être utilisé comme le gaz naturel serait normalement utilisé ».

« Utilisez ce pouvoir pour exploiter Bitcoin. Une partie de la beauté de cela est qu’au moment où vous le faites, vous aidez énormément l’environnement, car plutôt que de torcher le gaz naturel, vous le mettez à profit », a-t-il ajouté.