Les analystes de Goldman Sachs prédisent qu’Ethereum augmentera de 80% vers l’objectif de 8 000 $ | Cryptomonnaie

Si Ethereum maintient sa corrélation avec les anticipations d’inflation, les analystes s’attendent à un rallye de 80% au cours des deux prochains mois.

Le plus gros altcoin a récemment atteint sa clôture mensuelle la plus élevée de l’histoire.

La mise à jour de la chaîne Ethereum 2.0 Altair Beacon a été un succès et l’altcoin se dirige maintenant vers la déflation avec la « fusion ».

Les analystes de Goldman Sachs ont prédit que le prix de l’Ethereum éclaterait dans les deux prochains mois. L’altcoin a clôturé en octobre avec plus de 40% de gains, et sa capitalisation boursière est actuellement six fois supérieure à celle du deuxième plus grand altcoin, Binance Coin (BNB)

Les banquiers d’investissement voient la possibilité que le prix de l’ETH atteigne 8 000 $

Dans une note diffusée par le directeur général de Goldman Sachs Global Markets, Bernhard Rzymelka, les crypto-monnaies se négocient le long d’une ligne avec des points morts d’inflation depuis près de deux ans maintenant. Le directeur fait référence à l’indice Bloomberg Galaxy Crypto, qui compare l’inflation au swap d’inflation à terme sur 2 ans et 2 ans en USD.

Un swap d’inflation est un contrat dérivé entre des parties qui transfèrent le risque d’inflation en échangeant des flux de trésorerie fixes, et ici le 2 ans, 2 ans est le taux d’inflation moyen sur une période de deux ans commençant dans deux ans.

La corrélation n’est pas considérée comme une causalité, cependant, c’est une indication claire qu’elle agit comme une force motrice pour les rallyes et les baisses d’actifs crypto. Les analystes soutiennent que si les vues actuelles du marché sur les pressions inflationnistes persistent, cela peut être considéré comme « un signe d’épuisement et de pic… ou un point de départ d’une accélération de la reprise après une cassure à la hausse ».

Les analystes font allusion à la hausse des prix de l’Ethereum et fixent un objectif de 8 000 $ pour l’ETH au cours des deux prochains mois si la corrélation historique avec l’inflation persiste.

USD Inflation Swap 2Y2Y Forward

Dans le cas d’Ethereum, le swap d’inflation est la clé de la prédiction des prix, car Ethereum a suivi de près les marchés de l’inflation, reflétant leur nature procyclique en tant qu’actif basé sur le réseau.

Ethereum a clôturé en octobre à 4 287,56 $, sa clôture mensuelle la plus élevée de tous les temps. La mise en œuvre réussie de la mise à niveau de la chaîne Altair Beacon a rapproché Ethereum de la « fusion » (passage de la preuve de travail à la preuve de participation).

Au cours des douze derniers mois, l’altcoin a atteint son prix le plus élevé et le plus bas de tous les temps. Près de 3 milliards de dollars de jetons ETH ont été brûlés depuis la mise en œuvre d’EIP-1559. Une combustion toujours plus élevée devrait entraîner une déflation des ETH et des prix d’Ethereum plus élevés.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de l’ETH et ont prédit qu’Ethereum continuerait de grimper vers 5 400 $.