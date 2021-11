Les investisseurs se sont mis au tapis après avoir versé 57 millions de dollars dans une fourchette OlympusDAO sur le thème des chiens | Cryptomonnaie

La police de Hong Kong aurait été informée de l’incident, le principal suspect ayant déposé un rapport de police et remis un ordinateur aux autorités.

Après avoir été lancé via un canal Discord le 28 octobre, AnubisDAO a collecté environ 13 256,4 ETH en utilisant le cuivre du protocole d’amorçage de liquidité (LBP) d’Alchemistcoin. Cependant, les fonds ont été envoyés de manière inattendue à une adresse différente environ 20 heures après le début du LBP.

CNBC s’est entretenu avec un investisseur qui prétend avoir perdu près de 470 000 $ au profit d’AnubisDAO. L’investisseur, Brian Nguyen, a concédé avoir souscrit à une mentalité « acheter d’abord, faire des recherches plus tard », décrivant la perte comme « assez douloureuse ».

Nguyen a noté qu’il était attiré par AnubisDAO en raison de sa marque sur le thème canin au milieu des gains fulgurants récemment récoltés par certains investisseurs de jetons de chien après avoir vu Anubis promu sur Twitter par l’éminent défenseur pseudonyme de DeFi « 0xSisyphus ».

Anubis est le nom grec du dieu égyptien de la mort et du monde souterrain, avec des images égyptiennes représentant le dieu revêtant le corps d’un humain et la tête d’un chien.

Les investisseurs semblent avoir perdu environ 57 millions de dollars d’éther dans ce que beaucoup décrivent comme un tirage au sort exécuté par la fourche OympusDAO sur le thème canin, AnubisDAO.

0xSisyphus a publié un calendrier détaillé décrivant la formation et le lancement d’AnubisDAO, et prétend avoir engagé les forces de l’ordre aux États-Unis et à Hong Kong. 0xSisyphus a également proposé de mettre fin aux poursuites civiles si l’auteur restituait les trouvailles volées moins une prime de 1 000 ETH.

Travail intérieur?

Selon 0xSisyphus, l’idée d’une fourche OlympusDAO inspirée de l’image de marque de Shiba Inu est née de discussions entre les membres du projet PebbleDAO les 26 et 27 octobre.

Un télégramme pour le projet a été créé le 27, avec ses six membres originaux tous originaires de PebbleDAO. Le lendemain, il est décidé que le membre fondateur pseudonyme « Beerus » serait chargé de déployer le LBP – une décision que 0xSisyphus décrit désormais comme une « erreur critique » :

«C’était l’erreur critique. Cela aurait dû être fait à partir du portefeuille multisig d’origine.

À quelques heures de la fermeture de LBP le 29 octobre, Beerus a affirmé « avoir ouvert un lien malveillant à partir d’un PDF » et exposé les clés privées utilisées pour le lancement de LBP. 13 556 Ether ont ensuite été retirés du LBP peu de temps après, mais les fonds du portefeuille personnel de Beerus semblent rester « intacts et sous son contrôle ».

0xSisyphus note également que « les chercheurs en sécurité ont fourni les PDF à partir d’e-mails de phishing » distribués au cours de la journée, Beerus a affirmé avoir cliqué sur le lien malveillant, notant qu' »à ce stade, aucun n’a trouvé de contenu malveillant dans les PDF ».

Les informations réelles de Beerus sont également rassemblées et partiellement publiées sur Twitter et les autorités de Hong Kong sont contactées le 29 octobre. Beerus a déposé un rapport et a remis un ordinateur à la police de Hong Kong le lendemain.

0xSisyphus note également que les portefeuilles associés à l’incident ont depuis envoyé ETH à Coinbase, ajoutant que l’échange a été informé des transactions.