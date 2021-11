Le prix du MATIC est prêt pour une reprise de 67% alors que Polygon révèle des intentions haussières | Cryptomonnaie

Le prix MATIC se prépare à une hausse de 67%, comme le révèle une configuration graphique haussière.

Les traders de Polygon semblent reprendre leur souffle avant la reprise du rallye.

Le jeton de couche deux peut faire face à une série d’obstacles avant que la cible optimiste ne soit atteinte.

Le prix du MATIC semble se consolider alors que les traders reprennent leur souffle pendant la tendance haussière. Polygon a formé un modèle de graphique massivement haussier qui suggère que le jeton de la couche deux n’a pas encore grimpé de 67%, formant un nouveau sommet historique.

Le rallye des prix MATIC n’est pas encore terminé

Le prix MATIC a imprimé un motif de fanion haussier sur le graphique journalier, indiquant que Polygon est prêt pour un rallye massif après avoir tranché au-dessus de la limite supérieure du motif graphique le 24 octobre.

L’objectif optimiste donné par le modèle technique dominant signale une remontée de 99% de la ligne de tendance supérieure du fanion haussier vers 3,13 $, dépassant son record de 2,69 $.

Actuellement, les traders tentent de prendre pied avant sa prochaine ascension, alors que le prix MATIC oscille autour du niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci à 1,89 $ comme support.

Graphique journalier MATIC/USDT

Cependant, l’indice des armes (TRIN), qui évalue le sentiment général du marché, suggère nettement plus de vendeurs que d’acheteurs sur le marché. Le prix MATIC pourrait continuer à se consolider et à découvrir un support fiable avant sa remontée vers 3 $.

Le modèle In/Out of Money Around Prix (IOMAP) d’IntotheBlock indique que Polygon serait confronté à une résistance substantielle à proximité à 1,91 $, le prix où 6 110 adresses ont acheté 54,35 millions de MATIC. Des obstacles supplémentaires pour Polygon apparaîtront à 1,97 $, où 3 480 adresses ont acheté 40,74 millions de MATIC, puis à 2,03 $, où 173 adresses ont acheté 47,94 millions de MATIC.

MATIC IOMAP

Les obstacles suivants pour le prix MATIC se situent au niveau de retracement de 78,6 % de Fibonacci à 2,24 $, puis au plus haut historique à 2,69 $.

Si la pression de vente devait augmenter, Polygon découvrirait sa première ligne de défense à 1,80 $, où 4,16 adresses ont acheté 49,2 millions de MATIC, selon le modèle IOMAP. Le niveau de support suivant le plus robuste semble être la moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours, coïncidant avec le plus grand groupe de détenteurs de jetons, avec 10 560 adresses qui ont acheté plus de 133 millions de polygones à un prix moyen de 1,63 $.