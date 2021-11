Le prix de Polkadot offrira la dernière opportunité d’achat avant que le DOT n’atteigne 100 $ | Cryptomonnaie

Le prix du polkadot commence à s’enrouler, juste en dessous de son plus haut historique à 49,78 $.

Cette consolidation révèle une configuration en biseau ascendant, faisant allusion à un recul mineur avant que le DOT n’entre en mode de découverte des prix.

Une panne inférieure à 25,50 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du polkadot a connu une hausse constante au cours du mois dernier. Cependant, ce rallye pourrait coûter au DOT à court terme car il a entraîné la formation d’un modèle baissier. Par conséquent, les investisseurs doivent s’attendre à un léger recul, agissant comme une opportunité d’achat, avant que le prix de Polkadot n’explose vers de nouveaux sommets.

Le prix Polkadot se prépare à entrer en territoire inexploré

Le prix du polkadot a grimpé de 74% du 29 septembre au 21 octobre, mais a glissé dans une consolidation peu de temps après. En fait, le rallye susmentionné semble avoir établi plusieurs hauts et bas plus élevés qui ont convergé. La connexion des lignes de tendance à ces points d’oscillation révèle un modèle de coin ascendant en jeu.

Cette formation technique prévoit une baisse de 32%, déterminée en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture. Alors que le prix Polkadot est toujours dans cette configuration, une clôture quotidienne décisive en dessous de 42,50 $ indiquera une cassure.

Dans une telle situation, le biseau ascendant prévoit un mouvement à 28,89 $.

Alors que l’objectif théorique est un peu raide, les investisseurs peuvent regarder les niveaux de support de 38,77 $ et 33,42 $. Si la pression de vente s’accumule, les acteurs du marché s’attendent à ce que le prix de Polkadot atteigne l’objectif visé.

Étant donné que le prix de Polkadot est juste en dessous de son plus haut historique à 49,78 $, cette baisse serait une énorme opportunité pour les acheteurs à long terme d’accumuler le DOT à un prix réduit. Par conséquent, le retracement mineur est susceptible d’être suivi d’une augmentation massive de la pression d’achat qui permet au DOT de franchir son plus haut historique et de courir au niveau de retracement de Fibonacci 100 % basé sur la tendance à 95 $. Dans certains cas, le prix de Polkadot pourrait prolonger sa progression pour atteindre le niveau psychologique de 100 $.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent un peu à la limite pour le prix de Polkadot, une panne du niveau de support de 25,50 $ brisera la formation à double fond et créera un plus bas plus bas.

Bien que ce mouvement soit baissier et semble invalider la thèse haussière, une reprise rapide pour produire un plus haut plus élevé atténuera cependant cette tendance baissière. Ne pas le faire pourrait faire baisser le prix de Polkadot.