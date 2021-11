Le canal descendant du prix du bitcoin et la perte d’élan pourraient transformer 60 000 $ en résistance | Cryptomonnaie

Après un léger contretemps de la prime à terme BTC, les traders semblent à l’aise malgré le nouveau test de support de 58 000 $ et le risque que 60 000 $ se transforment en résistance.

Bitcoin (BTC) semble manquer de force pour tester à nouveau le sommet historique de 67 000 $ qu’il a atteint le 20 octobre, ce qui amène les investisseurs à se demander si le moment haussier s’est estompé ou non. Même avec le prix confronté à ces obstacles, il est encore prématuré d’appeler le test de niveau de support de 58 000 $ le début d’un canal descendant.

Prix ​​du Bitcoin en USD sur Coinbase. Source : TradingView

Parmi les facteurs limitant le rallye figure l’incertitude réglementaire aux États-Unis. Anne Termine, partenaire de la pratique gouvernementale en matière d’application de la loi et d’enquêtes chez Bracewell LLP et ancienne procureure générale de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), a déclaré qu' »il n’y a pas de réponses faciles » pour que l’agence fournisse des règles claires.

L’adoption croissante, d’autre part, a poussé les banques traditionnelles à rechercher des offres de produits de crypto-monnaie. Par exemple, la grande banque privée russe Tinkoff, propriétaire d’un grand service de courtage en ligne, recherche des services d’investissement liés à la cryptomonnaie même si la Banque de Russie retient de tels lancements.

Cette semaine, l’échange Coinbase a atteint la première place en tant qu’application la plus téléchargée pour l’Apple Store américain, ce qui est époustouflant. Coinbase a battu les géants de la technologie comme TikTok, YouTube et Instagram et ce n’est pas un mince exploit. Coinbase a été répertorié pour la première fois sur l’App Store en 2014 et a été le téléchargement le plus populaire aux États-Unis en 2017 et en mai 2021.

Les traders professionnels ont trébuché mais sont à nouveau haussiers

Pour déterminer à quel point les traders professionnels sont haussiers ou baissiers, il faut surveiller la prime à terme – également connue sous le nom de « taux de base ».

L’indicateur mesure la différence entre les contrats à terme à long terme et le prix actuel sur les bourses du marché au comptant. Une prime annualisée de 5% à 15% est attendue dans les marchés sains, autrement appelés contango.

Cet écart de prix est dû au fait que les participants demandent plus d’argent pour suspendre le règlement plus longtemps, et une alerte rouge apparaît chaque fois que cet indicateur s’estompe ou devient négatif, ce que l’on appelle le « déport. »

Taux de base à terme Bitcoin à 3 mois. Source : Laevitas.ch

Remarquez comment la forte baisse causée par le test de résistance de 58 000 $ le 27 octobre a fait que la prime à terme annualisée a atteint son plus bas niveau en trois semaines. Néanmoins, l’indicateur s’est bien redressé pour atteindre les 17% actuels, signalant une tendance haussière modérée.

Pour confirmer si ce mouvement était spécifique à cet instrument, il convient également d’analyser les marchés d’options.

L’asymétrie delta de 25 % compare des options d’achat (achat) et de vente (vente) similaires et deviendra positive lorsque la « peur » prévaut. Cette situation reflète les options de vente protectrices qui coûtent plus cher que les options d’achat à risque similaire.

Le mouvement inverse se maintient lorsque les teneurs de marché sont haussiers, ce qui fait que l’indicateur d’asymétrie delta de 25 % passe dans la zone négative. Les lectures entre moins 8 % et plus 8 % sont généralement considérées comme neutres.

Deribit Bitcoin options 25% delta skew. Source : laevitas.ch

L’asymétrie delta de 25 % se situe dans la zone neutre depuis le 30 septembre. Le dernier creux du 25 octobre était négatif de 6 %, ce qui n’est pas suffisant pour être considéré comme une tendance haussière modérée. Cependant, même la correction de 12,5% de Bitcoin de 66 600 $ le 21 octobre à 58 200 $ le 28 octobre n’a pas suffi à faire peur aux traders professionnels.

Bien qu’aucun signe baissier n’ait émergé du marché des dérivés Bitcoin, les haussiers devraient s’inquiéter du potentiel canal descendant à partir du 19 octobre. Si ce mouvement se confirme, les traders devraient s’attendre à ce que 60 000 $ deviennent une résistance d’ici le 12 novembre.

Il n’y a actuellement aucun signe de stress de la part des traders professionnels, donc une correction après un rallye de 63% en trois semaines qui a conduit au sommet historique de 67 000 $ le 20 octobre ne devrait pas être problématique.