Les acheteurs de XLM frustrés alors que Stellar s’effondre | Cryptomonnaie

Le prix XLM fait face à un autre rejet contre la zone de valeur de 0,41 $.

Malgré plusieurs tentatives haussières de dépasser 0,41 $, les vendeurs giflent XLM plus bas.

Un développement haussier caché sur le graphique Point and Figure peut détruire les vendeurs à découvert.

Le prix XLM a été un instrument frustrant pour tout investisseur à long terme ou spéculateur à court terme. C’est difficile à croire et encore plus difficile à retenir, mais XLM n’a pas atteint un nouveau record historique depuis 2018 ! Psychologiquement, les traders ont été traînés tout au long du mois d’octobre – mais la blague pourrait bientôt être sur les traders.

L’action des prix XLM peut jouer un tour sur les traders cet Halloween, apportant des friandises pour les traders

Le prix de XLM peut tromper tous les traders qui pensent que XLM est prêt pour une autre baisse baissière. Alors que le graphique en chandeliers et le système Ichimoku affichent un rejet continu plus élevé, le graphique en points et chiffres d’inversion à 0,01/3 cases montre une sorte de configuration haussière cachée qui n’est pas visible sur un graphique en chandeliers.

La ligne diagonale rouge sur le graphique des points et des figures ci-dessous est la ligne de tendance précédente du marché baissier. Remarque rapide : dans les graphiques et analyses Point and Figure, un instrument est toujours dans un marché haussier ou baissier. Cette ligne de tendance du marché baissier a été cassée lorsque la plus récente colonne X est passée au-dessus d’elle à 0,41 $. Cependant, les traders ont ensuite pris le relais et ont poussé XLM plus bas pour créer un double fond, puis une entrée de vente une case en dessous à 0,32 $ – mais c’est là que le prix de XLM s’est arrêté.

XLM/USD 0,01 $/3 boîtes Tableau des chiffres et des points d’inversion

Parce que le prix XLM a cassé l’angle de tendance baissière, le marché s’est converti en un marché haussier. La configuration hypothétique du commerce long est un stop d’achat au renversement à 3 cases (0,36 $ au moment de la publication) avec un stop loss à 4 cases et un stop suiveur optionnel à 3 cases. L’objectif de profit projeté de cette entrée est de 0,55 $.

La configuration longue actuelle ne peut être invalidée que si un nouveau plus bas inférieur à 0,20 $ se développe dans la colonne O actuelle.