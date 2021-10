Dogecoin confirme une cassure haussière tandis que DOGE prend de l’ampleur pour atteindre 0,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a connu un pic haussier massif jeudi, gagnant 26%.

Une certaine pression de vente au cours de la session de vendredi alors que les traders et les traders digèrent le mouvement.

Un fort soutien est susceptible de maintenir Dogecoin au-dessus du Cloud.

Le prix du Dogecoin prend une pause après avoir gagné plus de 40% à un moment donné au cours de la séance de négociation d’hier. L’action des prix pendant le commerce du vendredi est standard après un pic aussi important. Avec la clôture du chandelier d’hier au-dessus du Cloud, Dogecoin est prêt à pousser vers 0,50 $.

Prix ​​Dogecoin prêt à cibler 0,50 $, puis 1,00 $

Le prix du Dogecoin a certainement été un exercice de patience pour les traders. Le 24 octobree, Dogecoin a clôturé au-dessus du Cloud de manière très haussière. La clôture le 24e a également confirmé que Dogecoin a réalisé une entrée haussière d’Ichimoku connue sous le nom d’Ideal Bullish Ichimoku Breakout. Au lieu de cela, les vendeurs sont intervenus et ont tiré le tapis sous les acheteurs.

Tout cela a changé jeudi, Dogecoin a capté une offre massive et un flot de nouveaux volumes a privé les vendeurs à découvert de leur opportunité. L’un des résultats les plus importants du grand pic est l’endroit où le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen ont été positionnés : juste au-dessus du Cloud. Cela signifie que Dogecoin a une structure de support massive entre 0,27 $ et 0,28 $, un soutien qui est susceptible de résister à toute pression de vente à court terme. La prochaine étape pour Dogecoin sera de cibler le niveau de 0,50 $.

Graphique Ichimoku journalier DOGE/USDT

Cependant, le week-end approche, et avec lui, un volume réduit et une volatilité accrue. En conséquence, les acheteurs voudront se méfier du développement d’un piège à traders. Le sentiment haussier actuel et les perspectives seront invalidés si les vendeurs peuvent pousser Dogecoin en dessous du retracement Fibonacci de 38,2% à 0,23 $.