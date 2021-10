Le prix de Cardano suggère de grands progrès malgré le manque d’éclat de l’ADA | Cryptomonnaie

Le prix Cardano est la crypto-monnaie à grande capitalisation boursière la moins performante.

Huit semaines consécutives de clôture hebdomadaire du chandelier en dessous de l’ouverture complètent le cycle de la «zone de la mort» de Gann.

Une configuration extrêmement haussière se développe sur le graphique Point and Figure.

Le prix de Cardano a facilement été la plus décevante des crypto-monnaies à capitalisation boursière importante. Il se négocie actuellement en baisse de 35% par rapport au plus haut historique qu’il a atteint au cours de la semaine du 3 septembre.rd. Cardano s’est échangé jusqu’à 42% à la baisse par rapport au plus haut historique. Mais l’action haussière des prix pourrait être imminente

Le prix de Cardano termine un cycle de Gann, se positionne pour une cassure sur le graphique Point and Figure

Le prix de Cardano pourrait connaître une hausse rapide et violente au cours du week-end. La raison du pic n’est pas due uniquement au graphique des points et des figures, mais à l’achèvement d’un cycle critique dans l’analyse de Gann connu sous le nom de cycle de « zone de la mort ». Gann a décrit la zone de mort comme tout mouvement qui dure environ quarante-neuf à cinquante-deux jours dans une tendance/direction persistante. Gann a averti que les marchés connaissent souvent des retournements et/ou des corrections rapides après ce cycle.

Coïncidant avec le cycle de la «zone de la mort» de Gann, le développement de la catapulte haussière mis en place sur le graphique à points et chiffres d’inversion de 0,02 $/3 cases de Cardano. La configuration commerciale hypothétique est un stop d’achat à 2,08 $, un stop loss à 2,00 $ et un objectif de profit à 2,28 $. Cette idée commerciale théorique est invalidée si Cardano tombe en dessous de 1,94 $.

ADA/USD 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Le fait de ne pas maintenir le niveau de 1,90 $ en tant que support pourrait déclencher une pression de vente rapide vers la zone de valeur de 1,70 $.