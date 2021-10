Le prix de Polkadot voit les traders survivre à la prise de bénéfices, toujours sur la bonne voie pour un nouveau sommet historique | Cryptomonnaie

Le prix du polkadot s’est évanoui avant de pouvoir atteindre de nouveaux sommets historiques mardi.

Le prix du DOT est retombé en dessous de 45,22 $, mais des traders réapparaissent sur la scène.

Avec le retour du rallye, attendez-vous à ce que le prix du DOT atteigne bientôt de nouveaux sommets historiques.

Le prix du polkadot (DOT) a fait une belle tendance haussière tout au long du mois d’octobre avec une tentative d’atteindre le plus haut historique à 50,76 $. Mais les traders se sont arrêtés net et ont heurté un frein au niveau de résistance mensuel R2 d’environ 47,50 $. L’indice de force relative (RSI) montre déjà une légère augmentation du volume d’achat, et les traders redémarrent le rallye vers de nouveaux sommets historiques.

Le prix de Polkadot fixé, encore une fois, pour de nouveaux sommets historiques

Mardi, le prix de Polkadot a heurté un frein dans une tentative infructueuse de dépasser le niveau de résistance mensuel R2 à 47,50 $. Ce R2 mensuel était la seule résistance qui empêchait les traders DOT de pousser le prix de Polkadot vers de nouveaux sommets historiques. Au lieu de cela, le prix du DOT n’a pas réussi à percer et est retombé en dessous de 45,22 $, ce qui était un niveau pivot historique.

Avec le RSI montrant une augmentation vers plus d’activité d’achat, il semble que les acheteurs reculent et tentent de récupérer 45,22 $. Avec un volume renouvelé côté achat, attendez-vous à une cassure du niveau de résistance R2, ce qui incitera davantage d’acheteurs à se lancer dans l’action des prix. Une fois au-delà de R2, il ne reste plus qu’un coup de 3 $ avant d’atteindre de nouveaux sommets historiques.

Graphique journalier DOT/USD

Comme le redémarrage du rallye haussier exigera beaucoup de force et d’efforts, attendez-vous à ce que le prix DOT soit à nouveau rejeté au R2. À ce niveau, attendez-vous à ce que les traders fuient la scène car les traders sont susceptibles de mettre en place une défense déterminée, et le prix du DOT commencera probablement à redescendre en dessous de la ligne de tendance verte ascendante. Attendez-vous à une réaction en piqué après cette cassure vers 37,03 $ et 31,61 $ à court terme, si la correction s’accélère.