Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum Ripple: les cryptos attendent une percée tandis que l’ETH atteint un niveau record | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin développe un modèle de continuation haussier, faisant allusion à une future cassure haussière imminente.

Ethereum atteint un nouveau record historique, mais la réponse des acteurs du marché est mitigée.

Le prix du XRP se vautre dans l’indécision et la confusion.

Le prix du bitcoin montre qu’un piège haussier se forme sur son graphique à points et à chiffres d’inversion de 1 000 $/3 cases, confirmant que toute cassure au-dessus du drapeau haussier sur le graphique en chandeliers est susceptible de se maintenir. Le prix de l’Ethereum a du mal à augmenter alors que l’élan semble s’épuiser. XRP revient à l’intérieur du Cloud et continue de frustrer les traders et les traders avec un mouvement sans direction.

Le prix du Bitcoin cherche une autre cassure à un niveau record

Le prix du bitcoin reste à environ 10 % inférieur aux nouveaux sommets historiques qu’il a établis le 20 octobree. Le retrait a été constant et de nature très contrôlée et a été dépourvu de bon nombre des pertes massives en pourcentage à deux chiffres enregistrées sur la majorité des marchés des pièces de rechange. Un modèle de piège à traders est en train de se développer sur le graphique Point and Figure d’inversion de 1 000 $/3 cases, offrant aux acheteurs une opportunité commerciale théorique. L’entrée longue possible serait un stop d’achat à 67 000 $, un stop loss à 64 000 $ et un objectif de profit projeté à 75 000 $.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’entrée longue hypothétique sera invalidée si une nouvelle colonne O se développe et descend à 57 000 $. Ainsi, le prix du Bitcoin trouvera probablement un support sur tout recul entre 54 000 $ et 57 000 $.

L’action des prix Ethereum montre un manque de conviction de la part des acheteurs

Le prix de l’Ethereum a finalement atteint un nouveau sommet historique, revenant près d’une semaine après la dernière tentative infructueuse. Le volume, cependant, semble ralentir, et l’élan est en baisse pour Ethereum. En conséquence, les acheteurs ne peuvent ou ne veulent pas pousser Ethereum de plus en plus haut vers de nouveaux sommets historiques. Ce comportement est préoccupant car Ethereum augmente souvent considérablement lorsqu’il atteint de nouveaux sommets historiques.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USD

La zone de valeur de 4 000 $ devrait être une bonne source de soutien pour le prix Ethereum car elle contient le niveau d’expansion de 61,8% de Fibonacci et le Tenkan-Sen. Samedi et dimanche, le Kijun-Sen sera également légèrement supérieur au niveau de 4 000 $. Le potentiel de hausse peut être limité au niveau psychologique de 5 000 $, qui est également l’expansion à 100 % de Fibonacci.

Le prix du XRP continue d’afficher volatilité et indécision

Le prix du XRP a récupéré la plupart des pertes subies lors de la vente de mercredi. Cependant, il est revenu à l’intérieur du Cloud et reprend son comportement commercial précédent de confusion et d’indécision. Pour qu’une tendance haussière commence, le prix XRP doit clôturer à ou au-dessus de 1,15 $ – essentiellement une clôture quotidienne au-dessus du Cloud. À ce stade, le XRP serait également au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen. De plus, le Chikou Span serait au-dessus des chandeliers et du Cloud. Une poussée vers 1,50 $ serait la prochaine cible.

Graphique Ichimoku quotidien XRP/USDT

Cependant, un sentiment baissier est également présent. Une clôture quotidienne en dessous de 0,98 $ pourrait déclencher une pression de vente rapide vers la zone de faible valeur de 0,80 $. Et si le support ne tient pas là, alors le 0,60 $ est le suivant.