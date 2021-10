Litecoin: la récente hausse du RSI suggère une cassure haussière à l’horizon | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin respecte une formation de fanion avec des hauts et des bas plus bas.

Le prix LTC a vu le RSI chuter vers 50, mais les traders reprennent le volume avec une récente hausse.

Une cassure haussière semble être en préparation, avec un test à 236,96 $.

Le prix du litcoin (LTC) a atteint des hauts et des bas plus bas depuis le 18 octobre et respecte toujours les lignes de tendance qui forment le contour d’un motif de fanion. Pendant ce temps, l’indice de force relative (RSI) a brièvement touché la barrière de surachat mais s’est évanoui vers 50. Une hausse récente signifie plus d’action côté achat et pourrait voir une cassure de fanion vers 236,96 $.

Les signaux de hausse du prix du litcoin RSI augmentent dans le volume d’achat

Le prix du litecoin a rebondi sur une ligne de tendance verte ascendante mercredi, et depuis lors, le RSI a connu une hausse au-dessus de 50. Les traders auront probablement utilisé la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours et le pivot mensuel à 177,40 $ comme points d’entrée supplémentaires pendant longtemps. Actuellement, le SMA de 200 jours a connu un test mais pas de rupture, et comme le prix LTC se maintient au-dessus du SMA de 200 jours, une compression contre la ligne de tendance descendante rouge du fanion pourrait être le signe d’une cassure haussière.

Le prix LTC voudra voir une cassure nette de la ligne de tendance descendante à 215,34 $. Une telle rupture attirerait de nombreux acheteurs hésitants qui attendent sur la touche. Ce signal ajouterait une quantité massive de nouveau volume d’achat et briserait facilement le R1 vers 236,96 $.

Graphique journalier LTC/USD

Avec les marchés mondiaux un peu en retrait aujourd’hui, il pourrait bien être trop tôt pour que les traders tentent de percer. Le prix du LTC pourrait être rejeté par la ligne de tendance descendante rouge qui repousserait les traders vers le pivot mensuel à 177,40 $. Un test et une cassure de la ligne de tendance ascendante verte verraient un retour au point de départ de cette tendance haussière à 140 $.