Une grande banque russe explore l’investissement dans la cryptomonnaie au milieu d’une forte demande | Cryptomonnaie

Tinkoff Investments, la société de courtage en ligne de la grande banque privée russe Tinkoff, recherche des services d’investissement en crypto-monnaie bien que la Banque de Russie ait retenu la banque de lancer de tels outils.

Le directeur de Tinkoff Investments, Dmitry Panchenko, a affirmé que le portail de courtage de la banque envisageait des projets liés à l’investissement en crypto-monnaie, mais qu’il était trop tôt pour discuter d’idées spécifiques.

La société travaille actuellement sur des initiatives de recherche et développement ciblant une gamme de services liés à la cryptomonnaie, a déclaré Panchenko dans une interview le 28 octobre avec l’agence de presse locale TASS. Tinkoff Investments examine spécifiquement les produits crypto d’entreprises telles que le géant international des paiements PayPal, ainsi que les applications compatibles avec la cryptomonnaie comme Revolut et Robinhood.

Panchenko a souligné que, bien que les régulateurs locaux n’autorisent pas encore des entreprises comme Tinkoff Investments à fournir des services d’investissement crypto, les Russes négocient toujours activement des cryptos sur des plateformes étrangères, avec plus de 15 milliards de dollars d’actifs crypto en bourse :

« D’une manière ou d’une autre, les gens sont exposés à la cryptomonnaie et ils le font à l’extérieur du pays. Il serait potentiellement correct de fournir de tels services dans le cadre du système juridique russe. Ce n’est pas possible légalement aujourd’hui, mais la question doit être discutée et étudiée plus en profondeur. »