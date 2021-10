Le prix de Shiba Inu détient des bénéfices alors que les traders SHIB ciblent 0,0001 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu s’est fortement estompé hier dans un mouvement de prise de bénéfices.

Le prix SHIB a récemment atteint de nouveaux sommets historiques, et les traders recherchent le prochain niveau à l’avenir.

Un retracement de Fibonacci cible 0,00010772 $ comme prochain niveau de profit.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a connu une déchirure avec un rallye de 87% mercredi. Les traders sont devenus avides et ont commencé à prendre trop de bénéfices, ce qui a conduit le prix du SHIB à baisser de 55%, près des 2/3 du rallye de mercredi. À l’avenir, les perspectives restent favorables et les crypto-monnaies sont toujours dans une tendance haussière, de sorte que les traders identifient déjà le prochain niveau de profit au-delà des sommets historiques actuels.

Le prix du Shiba Inu doit surmonter les vents contraires du marché mondial avant d’atteindre de nouveaux sommets

Le prix de Shiba Inu a commencé une course haussière mercredi avec un retour stupéfiant. L’inconvénient de ce mouvement rapide et important à la hausse était que de nombreux acheteurs étaient impatients de réaliser des bénéfices, ce qui a fait ralentir le rallye et a vu un net retracement de près des 2/3. prédire le prochain objectif de profit.

Le prix SHIB a vu sa tendance à la hausse s’enclencher autour du niveau de Fibonacci 78,6% de l’ascension entière des crypto-monnaies à 0,00002782 $, vers le 23 octobre. À partir de là, le prix SHIB a d’abord été rejeté par le niveau de Fibonacci 61,8% à 0,00004490 $ avant de faire une percée apparente et de partir directement pour une cassure au-dessus du niveau de Fibonacci de 23,6% à 0,00008373 $. Dans la correction de jeudi, le prix du SHIB est revenu au niveau de 50 % de Fibonacci à 0,00005690 $.

Graphique journalier SHIB/USD

Le prix du SHIB, pour l’instant, semble se refroidir un peu avec le niveau de Fibonacci de 38,2% à 0,00006889 $ comme point pivot, et avec l’indice de force relative (RSI) fermement en territoire de surachat, ce refroidissement pourrait être prolongé jusqu’au week-end. Un nouveau test du niveau de Fibonacci à 50% verrait davantage d’acheteurs demander de l’aide, comme ils l’ont déjà fait jeudi, et pourrait voir un autre nouveau test de 0,00009000 $. Pour compléter complètement le retracement de Fibonacci, le point cible de profit serait d’environ 0,00010772 $, ce qui suggérerait une cassure en dessous du niveau psychologique de 0,00010000 $. .

Alors que le sentiment du marché mondial recule aujourd’hui, le prix du SHIB sera également sous le feu des critiques. Le prix de Shiba Inu commencera à baisser en dessous de 0,00006889 $ et pourrait revenir pour tester le niveau de 50 % de Fibonacci à 0,00005690 $. Si ce niveau se maintient, attendez-vous à ce qu’un support de 0,00004490 $ fasse l’affaire car ce niveau n’a pas encore été testé et a été fermement rejeté dans le passé, de sorte qu’il aura une double importance en raison à la fois du retracement de Fibonacci et de la réaction du prix SHIB autour de cela. domaine dans le passé.