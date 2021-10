Le jeton Squid à gagner s’envole à 35 000 % en trois jours | Cryptomonnaie

Le jeton achète l’entrée à un jeu en ligne inspiré de l’émission à succès coréenne Netflix Squid Game, l’une des émissions les plus réussies de la plate-forme de streaming de tous les temps, selon le livre blanc.

SQUID était à 0,012 $ le 26 octobre et est coté au-dessus de 4,20 $ sur CoinMarketCap au moment de la rédaction, en hausse de plus de 270 % en 24 heures.

Dans le jeu en ligne, comme dans l’émission, les concurrents participent à six concours, les joueurs étant éliminés à chaque tour. Des frais sont requis pour participer à chaque jeu, commençant à SQUID 456 pour le premier et augmentant au fur et à mesure que le tournoi progresse. La majorité des frais sont mis en commun pour constituer la récompense du gagnant, tandis que 10 % des fonds vont à l’équipe de développement.