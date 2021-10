Le marché russe de la cryptomonnaie vaut 500 milliards de dollars malgré une mauvaise réglementation, selon l’exécutif | Cryptomonnaie

De nombreux échanges de crypto avec des racines russes ont fui le pays ou opèrent illégalement, a déclaré le fondateur de Blockchain Life.

Le marché russe des crypto-monnaies a atteint des centaines de milliards de dollars malgré l’absence d’une réglementation suffisante des crypto-monnaies, selon un dirigeant majeur de l’industrie.

Sergei Khitrov, fondateur de l’événement russe sur les crypto-monnaies Blockchain Life, a prononcé un discours sur l’état de la réglementation des crypto-monnaies en Russie lors du VII Forum Blockchain Life à Moscou le 27 octobre.

Sur la base de ses propres connaissances de l’industrie et de sa connaissance du marché, Khitrov a estimé que le marché russe de la cryptomonnaie valait jusqu’à 40 000 milliards de roubles, soit plus de 550 milliards de dollars. Il a également affirmé que les entreprises russes de cryptomonnaie pourraient générer jusqu’à 284 milliards de roubles (4 milliards de dollars) d’impôts par an, si le gouvernement russe fournissait des réglementations plus confortables pour l’industrie.

Mais comme les régulateurs russes ont continué à ignorer les intérêts de l’industrie au cours des dernières années, les entreprises locales de cryptomonnaie ne pouvaient que continuer à fonctionner illégalement ou fuir vers d’autres juridictions pour survivre, a déclaré Khitro à Cointelegraph.

« Sans réglementation qui prend en compte les intérêts de la communauté crypto, les services crypto ne seront pas fournis légalement. Il n’est pas rentable pour les entreprises de sortir de l’ombre », a-t-il déclaré.

Pas un seul échange de crypto-monnaie local n’a officiellement établi ses activités en Russie, malgré la taille importante du marché, a déclaré Khitrov :

« Nous connaissons beaucoup d’échanges crypto avec des racines russes, mais, malheureusement, ces échanges ne sont pas officiellement enregistrés ou simplement basés dans d’autres juridictions. »

L’exécutif a déclaré qu’il était profondément engagé dans la négociation d’une législation sur la cryptomonnaie avec diverses autorités gouvernementales, et les régulateurs étaient bien au courant des personnes et des entreprises crypto locales fuyant vers d’autres juridictions. Selon Khitrov, le gouvernement russe a cherché des moyens de ramener les grandes entreprises de cryptomonnaie chez eux, mais n’a pas réussi à répondre aux demandes de l’industrie.

Il a également souligné que la communauté crypto russe a jusqu’à présent fait preuve d’un « échec total » pour comprendre comment payer les taxes sur la crypto.

Fondé en 2017, le forum Blockchain Life est un événement majeur de la crypto-monnaie russe qui se déroule deux fois par an. Le dernier forum Blockchain Life a eu lieu à Moscou les 26 et 27 octobre, réunissant plus de 5 000 participants et conférenciers, dont des représentants de l’industrie et des représentants de l’État comme le médiateur Internet russe Dmitrii Marinichev et Alexey Minaev du ministère du Développement économique.

Le forum a réuni des dirigeants des principaux échanges mondiaux de crypto comme Huobi et Exmo ainsi que des entrepreneurs crypto locaux, représentant en grande partie des détaillants de matériel minier chinois Bitcoin. L’événement comprenait également une vente aux enchères de jetons non fongibles (NFT) organisée par Binance NFT, la plate-forme et le marché NFT exploités par le plus grand échange de crypto au monde.