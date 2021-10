Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC atteindra le point de douleur maximale avant de passer à 100 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin semble très élevé d’un point de vue à court terme, ce qui indique qu’un retracement est probable.

BTC doit produire une clôture quotidienne supérieure à 62 000 $ pour contourner cette correction.

Les métriques en chaîne et les taux de financement élevés suggèrent que la grande crypto a besoin d’une réinitialisation.

Le prix du Bitcoin oscille juste au-dessus de 60 000 $ après une brève baisse en dessous le 27 octobre. Malgré le répit récent, les choses semblent sombres pour BTC s’il ne peut pas rester au-dessus de la barrière psychologique.

Le battage médiatique sur les ETF s’estompe

Le prix du Bitcoin a connu une augmentation massive lorsque la SEC a commencé à approuver les ETF Bitcoin. Cependant, le battage médiatique semble avoir disparu, laissant le BTC haut et sec. Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a profité des récentes baisses du troisième trimestre, la société ayant accumulé près de 9 000 BTC au cours de cette période. La même tendance a été observée avec El Salvador, le pays qui a fait du BTC une monnaie légale. Le président Nayib Bukele a mentionné dans une série de tweets que le pays avait acheté le « plongeon ».

Bukele a en outre tweeté,

Nous avons un fonds fiduciaire comptabilisé en USD, mais le trust est financé à la fois en USD et en BTC. Lorsque la partie BTC se réévalue par rapport à la devise comptable (USD), nous sommes en mesure de retirer des USD et de laisser le trust avec le même total.

En ce qui concerne l’adoption de Bitcoin, les régulateurs américains seraient en train d’explorer comment les banques américaines pourraient détenir Bitcoin. La présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation, Jelena McWilliams, a déclaré que les régulateurs bancaires américains travaillaient à fournir une feuille de route aux banques pour détenir des actifs crypto.

McWilliams a déclaré lors d’une conférence fintech,

Je pense qu’il faut autoriser les banques dans cet espace, tout en gérant et en atténuant les risques de manière appropriée… Si nous n’amenons pas cette activité à l’intérieur des banques, elle va se développer en dehors des banques. … Les régulateurs fédéraux ne pourront pas le réglementer.

Le prix du Bitcoin doit baisser avant de pouvoir voler

Le prix du Bitcoin a chuté d’environ 14% depuis son plus haut historique le 20 octobre. Cependant, après avoir brièvement chuté en dessous du niveau de 60 000 $, le BTC s’est rétabli le 28 octobre. Actuellement, le prix du Bitcoin est supérieur à la barrière psychologique mentionnée ci-dessus, mais il doit produire un le chandelier quotidien décisif clôture au-dessus de 62 000 $ pour avoir une chance d’aller plus haut.

Ne pas le faire entraînera probablement un retracement vers la zone de demande allant de 56 629 $ à 58 587 $. Un pic potentiel de pression de vente qui fait baisser le prix du Bitcoin, avec un chandelier quotidien proche de 56 006 $, déclenchera une baisse jusqu’au niveau de support de 55 347 $. Si le bitcoin atteint ce point, les teneurs de marché pousseront probablement le gros crypto au niveau de demande de 53 000 $ pour collecter des liquidités. Cela atténuera la pression de vente sur le prix du Bitcoin, lui permettant d’inverser sa tendance à la baisse et de relancer un nouveau rallye.

Bien que cette correction à court terme puisse être baissière, elle aidera Bitcoin à se lancer dans un voyage qui le propulsera au-delà de son record actuel. Dans une telle situation, les traders se pencheront sur l’extension de Fibonacci basée sur la tendance à 161,8% à 77 908 $. Cette ascension représenterait un gain de 47 % par rapport à 53 000 $.

Effacer le niveau de 77 000 $ ouvrirait la voie à BTC pour passer à six chiffres à 100 000 $, coïncidant avec le niveau d’extension de Fibonacci basé sur la tendance de 61,8%. Cette décision établirait un nouveau record historique.

Graphique 1 jour BTC/USDT

Les métriques en chaîne révèlent une correction à court terme

Les adresses actives quotidiennes (DAA) pour Bitcoin ont connu une baisse du 21 au 28 octobre, créant un creux plus bas. Cette baisse du DAA suggère que les utilisateurs interagissant avec la blockchain Bitcoin diminuent, suggérant que le capital quitte les marchés Bitcoin.

Graphique BTC DAA

La valeur marchande sur 365 jours par rapport à la valeur réalisée (MVRV) oscille autour de 37%, ce qui suggère qu’une vente est en attente. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit et la perte moyens des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours de l’année écoulée.

Un nombre plus élevé suggère qu’une grande partie des détenteurs sont bénéficiaires et pourraient renoncer à leurs actifs pour enregistrer des bénéfices, ce qui a déclenché un crash du Bitcoin. Par conséquent, les investisseurs doivent être conscients du risque d’une correction à court terme qui réinitialise le MVRV de 365 jours.

Graphique MVRV BTC 365 jours

Les taux de financement des marchés Bitcoin oscillent autour de 0,02%, ce qui suggère que les marchés sont surendettés. Ainsi, une correction à court terme liquidera les acteurs à fort effet de levier, faisant baisser le taux de financement.

Tableau des taux de financement BTC

L’intérêt ouvert pour Bitcoin est d’environ 26 milliards de dollars, le même niveau qu’au cours de son plus haut historique en mai. La combinaison de ces données avec le taux de financement et d’autres mesures révèle que la grande crypto est due pour une correction à court terme.

Graphique d’intérêt ouvert BTC

Alors que ces métriques en chaîne prévoient qu’une correction à court terme est plausible, la métrique de l’offre sur les échanges en chaîne montre que près de 60 000 Bitcoins ont quitté les échanges centralisés.

Ce mouvement des détenteurs à long terme suggère que la correction expliquée ci-dessus n’est rien d’autre qu’un coup à court terme qui n’aura pas d’importance à long terme.

Par conséquent, la grande image de Bitcoin reste haussière.

Offre BTC sur le graphique des échanges

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin produit une clôture quotidienne supérieure à 62 000 $, cela indiquera que les perspectives baissières à court terme seront invalidées. Pour redémarrer la course haussière, BTC doit produire une clôture quotidienne supérieure à 65 191 $.

Dans un tel cas, le gros crypto se dirigera vers 77 908 $ et plus. À la baisse, si le prix du Bitcoin brise le niveau de support de 53 000 $, il se dirigera vers le sud vers 48 000 $, où la demande viendra probablement pour une autre tentative de course haussière.