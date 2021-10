L’éther atteint un niveau record de plus de 4,4 000 $ alors que Shiba Inu devient l’un des principaux brûleurs d’ETH | Cryptomonnaie

Ether (ETH) a enregistré un nouveau record absolu vendredi alors que les données de la blockchain ont montré que la blockchain du contrat intelligent Ethereum a brûlé plus de jetons qu’elle n’en a émis au cours des dernières 24 heures, en partie grâce à une forte action à Shiba Inu (SHIB).

Le jeton natif de la blockchain d’Ethereum est passé à 4 402 $ pendant les heures asiatiques, dépassant le précédent record de 4 379 $ atteint en mai, selon les données de CoinDesk.

Au prix courant de 4 370 $, la crypto-monnaie est en hausse de 45% depuis le début du mois par rapport au gain de 40% du bitcoin. L’écart de volatilité implicite éther-bitcoin augmente, signe que le marché s’attend à ce que l’éther continue de mener l’action des prix dans les semaines à venir, comme l’a mentionné le bulletin d’information First Mover de jeudi.

Les données suivies par Tokenview montrent qu’Ethereum a produit 15 109,34 ETH et brûlé 16 710,2 ETH au cours des dernières 24 heures. C’est une réduction nette de l’offre de 1 600 ETH.

SHIB, le tueur de dogecoins autoproclamé, a brûlé 770,12 ETH, devenant le troisième plus grand destroyer d’ETH. Uniswap V2 et Tether ont détruit respectivement 2729,22 et 1248,72 ETH.

SHIB a augmenté de 800% ce mois-ci, atteignant un record de 0,00008870 $. Selon Defi Llama, la valeur totale verrouillée dans ShibaSwap, un échange décentralisé qui permet aux utilisateurs de miser sur SHIB, a doublé pour atteindre 512 millions de dollars ce mois-ci.

La gravure de pièces fait référence au processus de suppression des jetons de la circulation et est l’équivalent sur le marché de la cryptomonnaie d’un rachat d’actions.

La proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) – 1559 mise en œuvre le 5 août EIP 1559, brûle une partie des frais payés aux mineurs, supprimant ainsi un morceau notable de pièces de la circulation. La mise à niveau a lié la quantité d’éther brûlée à l’utilisation du réseau.

Depuis l’activation, la mise à niveau a détruit 668 339 ETH, ce qui représente plus de 50% des nouvelles pièces émises au cours de la même période.

Certains traders d’options parient que les régulateurs américains approuveraient bientôt un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur des contrats à terme et achètent des options d’achat hors du cours bon marché en prédiction d’une remontée des prix. Les données suivies par Laevitas montrent que l’appel ETH de 15 000 $ expirant en mars a suscité une forte demande ces derniers jours.