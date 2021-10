GameStop rivalisera avec Meta et dominera les jeux Web3 dans le métaverse | Cryptomonnaie

Suite au changement de marque de Facebook en Meta, les jetons de jeu Axie Infinity (AXS), Enjin Coin (ENJ) et The Sandbox (SAND) ont commencé à se rallier.

GameStop a récemment publié une offre d’emploi pour le responsable des jeux Web3 qui décrivait un avenir semblable à celui d’un métaverse pour l’industrie du jeu.

Le changement de marque de Facebook en Meta est défini par l’accent mis par la société sur le métaverse en tant que successeur du jeu mobile.

Facebook s’est rebaptisé Meta pour élargir sa portée au-delà des médias sociaux dans des domaines tels que la réalité virtuelle (VR). Cette décision a donné un coup de pouce au NFT et aux jetons de jeu, dont beaucoup ont enregistré des gains à deux chiffres du jour au lendemain.

Facebook change de nom en Meta, domine le métaverse

Le changement de nom de Facebook en « Meta » tente d’orienter le géant des médias sociaux et de la technologie vers l’écosystème de jeu et de NFT en croissance rapide.

Facebook a annoncé le passage à un nouveau nom de marque dans un tweet :

Annoncer @Méta — le nouveau nom de la société Facebook. Meta aide à construire le métaverse, un endroit où nous jouerons et nous connecterons en 3D. Bienvenue dans le prochain chapitre de la connexion sociale. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD – Méta (@Meta) 28 octobre 2021

Les jeux à gagner comme Axie Infinity et les jeux de rôle NFT comme Crypto Blades ont amassé des millions de joueurs en ligne au cours des derniers mois.

La capitalisation boursière globale des jetons de jeu est de 19,2 milliards de dollars au moment de la rédaction, sur la base des données de l’agrégateur de données crypto CoinGecko. L’annonce du changement de marque de Facebook a déclenché une remontée de la plupart des jetons GameFi, augmentant la capitalisation boursière de plus de 14% du jour au lendemain.

Colin Wu, un journaliste chinois, a observé que le changement de nom de Facebook avait un impact immédiat et significatif sur l’ensemble des jetons de concept de jeu en crypto.

Les jetons d’Axie Infinity (AXS) et The Sandbox (SAND) ont affiché des gains de 11% et 23% du jour au lendemain. Avant l’annonce du changement de marque de Facebook, GameStop, un détaillant américain de produits de jeux, a révélé son intention de créer une branche Web3 basée sur Ethereum sur la base d’une offre d’emploi. Le poste recherche une personne ayant « une expérience avec Ethereum, les NFT et les plates-formes de jeu basées sur la blockchain » pour son rôle de « responsable du jeu Web3 ».

L’entrée de GameStop dans les jeux NFT et le métaverse est susceptible d’intensifier la concurrence. Meta et GameStop rivaliseraient avec Guild Partners et Immutable X, les autres acteurs clés de la course métaverse.

Raoul Pal, fondateur et PDG de RealVision.com, pense que « Meta » amènera le grand public de l’industrie de la cryptomonnaie Pal déclare que Meta (anciennement Facebook) intégrerait des millions de personnes à la technologie du grand livre distribué.