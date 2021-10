Le prix MATIC déclenche une ascension de 150% alors que Polygon se positionne pour la meilleure solution de mise à l’échelle | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC a augmenté de 21% alors qu’il sortait d’un triangle ascendant.

Les acheteurs doivent franchir quelques obstacles supplémentaires pour réaliser le rallye de 150% à 4,32 $.

L’adoption de Polygon continue de se rallier alors que le PDG souligne l’importance des solutions de mise à l’échelle.

Le prix MATIC a franchi une barrière de résistance cruciale et plane au-dessus de celle-ci. Cette récente augmentation de la pression d’achat a déclenché une course haussière massive pour le jeton de couche 2. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Polygon continue son voyage.

Le Polygon et la couche 2 doivent être pertinents

Polygon a annoncé avoir reçu son premier assureur – Tidal Finance. Avec des exploits importants dans l’écosystème DeFi, Tidal Finance aidera à sécuriser l’espace, c’est pourquoi il s’est associé à Polygon.

Le projet vise à résoudre le problème d’offre et de demande de l’assureur DeFi en « permettant un effet de levier ainsi que des incitations symboliques supplémentaires pour augmenter le rendement du capital ». L’annonce de ce partenariat ajoute,

Cette collaboration vise à augmenter les mesures de sécurité pour les projets Polygon de qualité supérieure grâce à Tidal Insurance. Les projets doivent répondre à certains critères en termes d’audit, de TVL et d’autres mesures de sécurité. Les projets qualifiés se verront attribuer une offre de remise premium et des incitations MATIC pour leurs fournisseurs de couverture.

Le prix de l’Ethereum est actuellement à un niveau record et l’écosystème qui l’entoure regorge de dApps, de NFT et de pièces meme. Cependant, les deux raisons pour lesquelles peu d’utilisateurs se plaignent des frais de gaz sont dues au London Hardfork et aux solutions de mise à l’échelle. Polygon, plus communément connu sous le nom de MATIC, a été d’une aide importante pour intégrer des projets et des utilisateurs à la blockchain ETH, qui autrement auraient emprunté une voie différente.

En conséquence, Polygon est positionné au centre des solutions de mise à l’échelle et quel que soit l’avenir d’Ethereum. Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon, a déclaré que les solutions de mise à l’échelle sont essentielles pour l’adoption mondiale du Web 3.0 et que « le réseau aura besoin des avantages que la mise à niveau Eth 2.0 promet d’offrir ».

Il a en outre déclaré,

Cependant, pour évoluer vers une nouvelle vague d’applications décentralisées (DApps), il en faudra beaucoup plus, et il semble que les solutions de couche deux soient peut-être la seule réponse.

Le prix MATIC se lance dans une course haussière

Le prix du MATIC connaît actuellement un ralentissement après avoir augmenté de près de 25% le 28 octobre. Cependant, cette ascension a brisé une barrière de résistance cruciale à 1,73 $, ce qui a empêché Polygon de monter trois fois plus haut pendant près de cinq mois.

Cette tendance haussière marque la rupture de la configuration en triangle ascendant qui prévoit des gains de 150% pour le prix MATIC. Cependant, cette avancée ne sera pas facile, car le prix de Polygon est coincé entre les barrières de 2,07 $ et 2,21 $.

De plus, l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) a émis un signal de vente rouge « un ». Cette formation technique prévoit une correction de un à quatre chandeliers, qui semble se jouer.

Par conséquent, le prix MATIC doit basculer de 2,21 $ dans un niveau de support pour confirmer le début d’une nouvelle étape qui non seulement propulse Polygon à son précédent record de 2,69 $, mais ouvre également la voie à un nouveau à 4,32 $.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix MATIC, un échec à couper 2,21 $ pourrait le renverser pour retester le niveau de support de 1,73 $. Alors que les acheteurs peuvent faire un retour ici, une panne conduisant à une clôture décisive en dessous de 1,57 $ invalidera la thèse haussière.

Dans cette situation, le prix du MATIC pourrait baisser pour retester le 1,46 $.