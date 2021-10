Le prix du Dogecoin peut atteindre 1 $ si DOGE peut franchir un obstacle critique | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est sorti d’un énorme triangle descendant le 18 octobre.

Bien que DOGE ait augmenté de 46% après une cassure, il est bloqué sous la zone d’approvisionnement de 0,253 $ à 0,348 $.

Une clôture décisive au-dessus de cette barrière suggérera que la pièce meme a des gains de 220% sur la table.

Le prix du Dogecoin se situe actuellement dans une zone d’approvisionnement qui l’a empêché de progresser pendant près de cinq mois. Cependant, la résurgence des acheteurs a déclenché une énorme course de traders meme, qui offre à DOGE l’occasion de donner un coup de pouce supplémentaire.

Le prix du Dogecoin au bord d’une course haussière

Le prix du Dogecoin a établi quatre sommets inférieurs et quatre creux égaux depuis le 23 avril. Les points de bascule de cette consolidation de six mois peuvent être connectés à l’aide de lignes de tendance pour révéler un triangle descendant.

Cette formation technique prévoit une ascension de 361%, obtenue en additionnant la distance entre le premier sommet du swing et la base du triangle. L’ajout de cette distance au point de rupture révèle que DOGE pourrait atteindre 1,08 $.

Jusqu’à présent, DOGE a augmenté de 26% depuis le point de rupture et montre une affinité pour aller plus haut. Cependant, la zone d’approvisionnement de 0,253 $ à 0,348 $ est l’obstacle important qui l’empêchera. Par conséquent, une clôture décisive au-dessus de 0,348 $ confirmera une résurgence des acheteurs et lancera une ascension de 27% vers la prochaine barrière à 0,448 $. Au-delà de cela, DOGE, pratiquement, a peu ou pas de niveau de résistance. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Dogecoin grimpe à 1 $.

Graphique DOGE/USDT sur 2 jours

D’un autre côté, si le prix du Dogecoin ne parvient pas à traverser la zone d’approvisionnement de 0,253 $ à 0,348 $, cela indiquera un manque de dynamique haussière. Dans cette situation, DOGE pourrait rentrer dans le triangle descendant. Cependant, si DOGE passe en dessous du plancher de support de 0,197 $, cela invalidera la thèse haussière. Dans une telle situation, le prix du Dogecoin pourrait s’aventurer plus bas et trouver un support sur les 0,159 $ à 0,187 $, où il peut donner une autre chance à la tendance haussière.