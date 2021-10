Voici pourquoi un CryptoPunk s’est vendu pour 530 millions de dollars | Cryptomonnaie

Une « vente » NFT d’un demi-milliard de dollars ? Les analystes de la chaîne disent que cela n’était peut-être qu’un coup publicitaire élaboré.

Crypto Twitter a été brièvement incendié jeudi soir alors qu’un jeton CryptoPunk non fongible (NFT) a été acheté pour un demi-milliard de dollars – un chiffre qui aurait fait de la vente l’une des plus importantes jamais réalisées, non seulement dans le pays NFT, mais en toute l’histoire de l’art.

Cependant, les analystes de la chaîne ont rapidement souligné que la vente n’était peut-être qu’un coup publicitaire élaboré.

Un bot Twitter qui suit les ventes de CryptoPunks a signalé la transaction pour la première fois peu avant 20 h HE. Si elle était réelle, la vente de 124 457,07 ETH d’une valeur de plus de 530 millions de dollars aurait facilement éclipsé la vente de 4 200 ETH d’un punk extraterrestre ultra-rare en mars.

Punk 9998 a été acheté pour 124 457,07 ETH (532 414 877,01 USD) par 0x9b5a5c à partir de 0x8e3983. https://t.co/dmT6jDRC1W #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/UQlmm1oqkj – Bot CryptoPunks (@cryptopunksbot) 28 octobre 2021

Les CryptoPunks ont un prix plancher – un terme désignant le prix le plus bas auquel une pièce d’une collection NFT particulière peut être achetée – de 100 ETH, et le punk en question, # 9998, manque de caractéristiques souhaitables du point de vue d’un collectionneur, ce qui conduit certains à croire que l’achat était un « gros doigt », un terme faisant référence aux erreurs immuables et irréversibles endémiques dans la blockchain.

Un coup d’œil à la chaîne, cependant, révèle que l’achat n’était qu’un peu intelligent de la magie des contrats intelligents.

L’achat a été effectué par un contrat de prêt flash déployé par une adresse signalée par le profileur de portefeuille Nansen comme un utilisateur prolifique de DeFi, un collecteur NFT et un déployeur de contrats intelligents qui possède également le service de noms blurr.eth Ethereum NFT.

C’est tellement bon 🙂 – Prêt flash autant que vous le pouvez

– Listez votre punk pour une quantité folle de $ETH

– Achète-le

– Un autre compte vous redonne l’ETH

– Rembourserhttps://t.co/nlo24twyEx https://t.co/7CLhYAHKb8 — mariano.eth | (@nanexcool) 28 octobre 2021

Banterlytics, un contributeur de la publication d’analyse en chaîne OurNetwork, a déclaré à CoinDesk que la transaction avait probablement été menée uniquement « pour les bantz ».

La transaction a coûté 0,19 ETH, soit environ 800 $, et l’adresse incluait un message dans les métadonnées de la transaction, disant « semble rare ».

Une transaction de prêt flash similaire a été réalisée en février pour acheter un HashMask NFT pour 139 000 ETH, actuellement la plus grande vente NFT jamais enregistrée – même si c’est pour un détail technique.