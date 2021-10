Récupération de crash flash Ethereum Classic en cours, ETC doit atteindre 61 $ pour aller plus haut | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum Classic a perdu jusqu’à 22% au cours de la séance de bourse de mercredi.

Malgré un gain de plus de 20% par rapport aux plus bas d’hier, Ethereum Classic reste baissier.

La route vers une cassure haussière est longue et complexe.

Le prix Ethereum Classic a été martelé lors d’une large vente de crypto-monnaie mercredi. Bien qu’il ait récupéré la majeure partie de ce crash, Ethereum Classic a du mal à maintenir ces gains et s’accroche à peine à la zone de valeur clé de 50 $.

Le prix Ethereum Classic nécessite une augmentation de 18% pour se qualifier pour une entrée haussière

Ethereum Classic est presque pitoyable dans son état actuel. La vente massive de mercredi a mis fin à tout sentiment haussier à court terme et a poussé Ethereum Classic dans certaines zones de danger importantes. Il est en dessous de tous les niveaux clés d’Ichimoku : le Tenkan-Sen, le Kijun-Sen, le Senkous Span A et le Senkou Span B. Le Chikou Span risque de clôturer sous les chandeliers.

Pour qu’Ethereum Classic entre dans un marché haussier clair et incontestable, il doit clôturer au-dessus de tous les niveaux d’Ichimoku et clôturer au-dessus du Cloud à 61 $. A partir de là, une nouvelle phase d’expansion peut se produire. La seule donnée technique sur le prix Etheruem Classic est la position des bandes Optex. Les bandes Optex sont proches du niveau de survente extrême et indiquent qu’une nouvelle pression à la baisse sera plus difficile à atteindre pour les vendeurs. De plus, l’indice de force relative montre une hausse du niveau 40, laissant entrevoir une divergence haussière en développement.

Graphique Ichimoku quotidien ETC/USDT

Les acheteurs sont au bord du précipice ici. Tout dernier indice de support haussier prendra probablement fin si Ethereum Classic clôture à 48 $ ou en dessous. Une clôture à 48 $ ou moins positionnerait le Chikou Span sous les chandeliers dans un espace ouvert, créant une cassure baissière idéale d’Ichimoku, qui pourrait ramener le prix de l’Ethereum Classic dans la zone de valeur de 20 $.