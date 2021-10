Shanghai Man: Inside Blockchain Week, le discours de Vitalik et Gate.io gravissent les échelons | Cryptomonnaie

La Blockchain Week s’est sentie réprimée par les réglementations récentes, de nombreux projets se sont abstenus d’organiser des événements, mais les participants ont toujours apprécié les célébrations en privé

Ce tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles de la Chine continentale, de Taïwan et de Hong Kong tente de présenter les nouvelles les plus importantes de l’industrie, notamment les projets influents, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de blockchain d’entreprise.

Cette semaine, Wanxiang Blockchain a organisé sa Shanghai Blockchain Week annuelle, un événement qui rassemble généralement le gouvernement, les entreprises, les universitaires et les dégénérés de l’industrie pour une grande célébration de l’avancée de la technologie décentralisée.

Cette année a été très différente, car les degens ont été écartés des projecteurs par la récente vague de réglementation. Cela ne les a pas empêchés d’avoir leurs soirées privées, mais c’était un grand changement par rapport aux années précédentes où presque tous les grands projets, VC, échanges et groupes de médias ont organisé des événements fastueux à volonté à volonté. lieux partout à Shanghai.

Pour l’événement principal, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a assisté par vidéo, donnant ses connaissances approfondies habituelles sur le développement d’Ethereum. Tout comme les discours qu’il a prononcés récemment lors d’autres événements Ethereum, il a expliqué comment Ethereum peut évoluer grâce à la mise à l’échelle de la couche deux.

Les projets de couche deux, tels que Near, Avalanche, Polygon et Arbitrum ont passé beaucoup de temps à cultiver des écosystèmes de langue chinoise, dans l’espoir de puiser dans une large population d’utilisateurs qui n’a pas autant de scrupules idéologiques concernant la décentralisation que leurs homologues occidentaux. Buterin a également rejoint un panel avec deux autres personnes qui ont réussi à susciter l’intérêt pour la Chine, Juan Benet de Filecoin et Dominik Williams de Dfinity.

Jouer dur pour obtenir

Quelques grands événements étaient disponibles pour les foules du soir, mais la plupart d’entre eux étaient sur invitation seulement. Un événement intitulé « Degen Night » a fait sensation car les organisateurs ont volontairement omis de mentionner où il se trouvait ou qui ils étaient. Les personnes invitées ont été contactées de manière anonyme et invitées à garder le lieu secret. L’affiche précisait que les communautés OHM, SPELL, TIME et KLIMA étaient probablement bien représentées.

Le MAODAO, une communauté de joueurs et de fans de NFT soutenue par la Chine, a également organisé un événement exclusif. Comme les autres événements, le DAO a attendu le dernier jour pour révéler l’emplacement, et uniquement sur la chaîne Discord. Posséder un Ready Player Cat NFT a été déclaré comme une condition d’entrée, mais aucun mot sur la rigueur avec laquelle cela a été appliqué.

En général, la semaine ne ressemblait pas autant à une réunion de vieux amis que les années précédentes. Il est difficile de dire dans quelle mesure cela était dû à la réglementation et dans quelle mesure était le résultat des bonnes conditions du marché qui ont dilué la scène avec de nouveaux joueurs.

Classement des échanges

Huobi a encore reculé derrière FTX cette semaine, ne représentant désormais qu’environ 60% du volume. Le mois dernier, Huobi a annoncé qu’ils fermeraient les comptes chinois à la fin de 2021, bloquant potentiellement une grande partie de sa base d’utilisateurs actifs.

A en juger par les volumes, OKEx et FTX semblent en profiter le plus. Le jeton HT de Huobi a également connu une année 2021 approximative, se négociant désormais à moins de 10 $, une forte baisse par rapport au pic de mai à 35 $.

Gate.io, un échange avec des racines en Chine qui menace de perdre son statut de niveau 2, est un autre très performant. Jeudi, il affichait plus de 7,5 milliards de dollars en volume sur 24 heures, ce qui le place à égalité avec la principale bourse coréenne Upbit, et septième au total. Les fans de memecoins se réjouiront de voir que sur ce volume, environ 20% provenaient du duo leader de Shiba Inu et Dogecoin.

Déversement à Hong Kong

Hong Kong est apparemment en train de devenir un foyer de bureaux de négociation OTC, selon un article de Rachel Wolfson sur Cointelegraph. Wolfson a décrit combien d’entre eux ont leur propre emplacement physique et l’utilisent pour établir la confiance avec les utilisateurs, y compris les touristes chinois.

Le seul obstacle qui se dresse devant cette industrie en plein essor est un cadre réglementaire à venir, qui est actuellement en cours de réflexion. Si Hong Kong doit suivre la voie empruntée par Pékin plus tôt cette année, cela pourrait avoir un impact majeur sur l’industrie de la cryptomonnaie de la ville. Cela donnerait probablement un coup de pouce encore plus important à Singapour, où de nombreux grands acteurs de la crypto se sont déjà réfugiés dans la réglementation.