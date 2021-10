Solana verrouillé et chargé pour surpasser Ethereum, des signaux haussiers à venir voir SOL à 355 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a fortement rebondi après avoir subi une perte de plus de 7% mercredi.

Les acheteurs sont de retour mais doivent déplacer Solana au-dessus de la résistance clé pour maintenir l’élan vers de nouveaux sommets historiques.

Le modèle de fausse sortie baissier dans l’analyse des points et des figures pourrait déclencher des pics massifs plus élevés.

Le prix de Solana reste un leader dans l’espace altcoin, donnant de nombreux exemples des raisons pour lesquelles il est qualifié de tueur d’Ethereum. Bien que le rebond ait été important, les traders devront ajouter plus de conviction au rallye intrajournalier pour faire avancer Solana ; sinon, les vendeurs à découvert profiteront probablement de la faiblesse.

Le prix de Solana pourrait piéger les vendeurs à découvert au-dessus de 255 $, mais l’échec des traders pourrait déclencher une pression de vente agressive

Le prix de Solana est très susceptible de confirmer un puissant modèle de piège à traders dans les graphiques Point and Figure, connu sous le nom de modèle Bearish Fakeout. Ce modèle se développe lorsqu’un fond multiple a deux formes Os ci-dessous, puis une colonne X se forme et crée une entrée haussière. Cette configuration longue hypothétique a un stop d’achat à 225 $, un stop loss à 205 $ et un objectif de profit projeté à 355 $. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit présumé après la cassure.

SOL/USDT 5,00 $/3 boîtes de points d’inversion et tableau de chiffres

L’idée de commerce haussier est invalidée si le prix de Solana passe en dessous de 180 $.

Un commerce court hypothétique présente également une opportunité. Une cassure d’un double fond à 180 $ coïnciderait avec une cassure de la ligne de tendance du marché haussier, convertissant ainsi le prix de Solana en un marché baissier. De plus, l’élan peut être suffisamment fort pour voir Solana passer en dessous de la ligne de tendance subjective (ligne de tendance noire), augmentant ainsi la pression de vente. L’idée courte théorique est un ordre stop de vente à 175 $, un ordre stop à 195 $ et un objectif de profit à 115 $.

SOL/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et figures d’inversion

L’idée de vente à découvert est invalidée si le prix de Solana dépasse 220 $.