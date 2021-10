Prédiction de prix Axie Infinity : le principal modèle de cassure haussière pour AXS vise un gain de 20 % | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity se consolide après avoir fait face à une pression de vente intense.

Les acheteurs sont intervenus pour soutenir l’action des prix et empêcher une nouvelle baisse des prix.

Un puissant modèle haussier Point and Figure se développe.

Le prix Axie Infinity récupère la quasi-totalité des pertes de la journée de négociation précédente. En conséquence, deux configurations commerciales hypothétiques sont présentes sur le graphique Point et chiffre d’inversion de 1,00 $/3 cases. Une cassure haussière est la plus probable, mais des menaces à la baisse subsistent à moins que les acheteurs ne puissent pousser Axie Infinity plus haut.

Le prix d’Axie Infinity est sur le point de confirmer l’un des modèles de points et de chiffres haussiers les plus puissants : la catapulte haussière

Le prix d’Axie Infinity a une configuration très haussière sur son graphique Point and Figure. La configuration de la catapulte haussière sera terminée si Axie Infinity monte plus haut pour créer un double sommet à 129 $. L’entrée sur la configuration commerciale hypothétique est un stop d’achat à 130 $, un stop loss à 126 $ et un objectif de profit projeté à 151 $. La force de cette configuration est encore renforcée car l’entrée convertirait simultanément Axie Infinity en un marché haussier. De plus, un trailing stop à deux ou trois cases aidera à protéger tout gain non réalisé présumé réalisé après la cassure.

AXS/USDT 1,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres

L’entrée catapulte haussière n’est valide que si la colonne suivante de X crée le double sommet et l’entrée à 130 $ ; sinon, il est invalidé.

Du côté court du marché, le prix d’Axie Infinity recherche une ventilation en dessous d’un quadruple plancher. L’entrée sur cette configuration de vente à découvert hypothétique est de 120 $, avec un stop loss à 124 $ et un objectif de profit à 107 $. Parce que le quadruple bottom génère souvent des mouvements violents et rapides, avoir un stop suiveur prédéterminé à deux cases aiderait à gérer le commerce.

AXS/USDT 1,00 $/3 boîtes Tableau des points d’inversion et des chiffres

L’idée courte est invalidée si le prix d’Axie Infinity passe au-dessus de 129 $.