XRP tombe en dessous du support majeur mais trouve des acheteurs, un piège à traders pourrait rallier Ripple à 1,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a chuté et a clôturé en dessous du point de contrôle du volume de 2021, déclenchant une pression de vente intense.

Alors que les données techniques globales indiquent des conditions baissières écrasantes, certaines variables peuvent indiquer qu’un piège à traders est en train de se développer.

Le piégeage des vendeurs à découvert agressifs pourrait être le catalyseur nécessaire pour rallier le XRP au-dessus du Cloud.

Le prix du XRP tombant en dessous du point de contrôle du volume de 2021 a été le premier signe significatif que la pression de vente était susceptible de prendre le dessus au cours de la session de mercredi. La pression sur le côté court du marché a été aggravée lorsque XRP et a clôturé en dessous du Cloud et du drapeau haussier. La voie vers la baisse des prix est claire, mais le XRP pourrait facilement piéger les vendeurs à découvert s’il clôture au-dessus de certains niveaux clés.

Le prix du XRP chute de plus de 10 % mercredi, mais a augmenté jusqu’à 8 % au cours de la séance de négociation de jeudi

Le prix du XRP est revenu dans le Cloud sur le graphique Ichimoku quotidien, créant des conditions défavorables pour le trading. Il est difficile de déterminer un biais lorsqu’un instrument est à l’intérieur du Cloud car le Cloud représente l’incertitude et la volatilité. Les graphiques à points et à chiffres nettoient le « bruit » sur les graphiques en chandeliers japonais et fournissent une vue plus claire des endroits où les entrées peuvent se produire et de la récompense appropriée pour le risque.

Graphique Ichimomku quotidien XRP/USD

Du côté court du commerce, la configuration commerciale hypothétique est une entrée à 0,94 $, un stop loss à 1,02 $ et un objectif de profit à 0,62 $. L’objectif de profit est déterminé par la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse Point and Figure. 0,62 $ peut être un objectif de profit trop ambitieux et pas tout à fait réaliste, donc un stop suiveur à deux ou trois cases aiderait à protéger tout profit potentiel réalisé sur le côté court.

XRP/USD 0,02 $/3 boîtes Tableau des points d’inversion et des chiffres

L’idée de vente à découvert hypothétique est invalidée si le prix du XRP revient à 1,12 $.

Du côté long de la transaction, la configuration hypothétique de la transaction est une limite d’achat/un stop d’achat à 1,06 $, un stop loss à 0,98 $ et un objectif de profit de 1,50 $. L’entrée est basée sur le retracement de 50 % du modèle de point et de figure connu sous le nom de modèle de pôle. L’objectif de profit de 1,50 $ est basé sur un nœud de volume élevé dans le profil de volume et sur la rupture de dynamique attendue qui se produirait si le prix du XRP pouvait se fissurer au-dessus de la ligne de cou du motif tête et épaules inversé.

XRP/USD 0,02 $/3 boîtes Tableau des points d’inversion et des chiffres

La transaction longue hypothétique est invalidée si une nouvelle colonne O se développe et passe en dessous de 0,94 $.