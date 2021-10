Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba Inu, Stellar & Bitcoin – American Wrap 28 octobre | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les cryptos ralentissent tandis que les traders défendent la tendance haussière

Le prix du Bitcoin a le plus atteint les nouveaux sommets historiques, tandis qu’Ethereum et XRP ont gardé leurs corrections de prix un peu plus contrôlées. De la façon dont les choses se présentent, le sentiment du marché mondial dictera si Ethereum est la prochaine crypto-monnaie à atteindre de nouveaux sommets historiques, car le prix du Bitcoin s’est un peu trop évanoui maintenant. Le prix du XRP reste à la traîne mais voit plus de volume côté achat s’ajouter à l’élan, donc le rattrapage a commencé.

Prédiction de prix Shiba Inu: SHIB exécutera encore 76% après avoir atteint un nouveau sommet historique

Le prix du Shiba Inu a connu une remontée spectaculaire de plus de 200% depuis qu’il a dépassé le modèle technique haussier en vigueur le 23 octobre, atteignant un nouveau sommet historique à 0,00008825 $. SHIB continue de viser de plus grandes aspirations, car le schéma graphique dominant suggère que la course haussière du jeton n’est pas encore terminée.

Le prix XLM doublera après une correction mineure à 0,30 $

Une brève analyse technique et en chaîne sur le prix XLM. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent ce que Stellar doit faire pour aller plus loin.