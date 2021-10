Dogecoin et Shiba Inu se retournent pour dominer la capitalisation boursière | Cryptomonnaie

Dogecoin et Shiba Inu ont continué à s’inverser dans la capitalisation boursière alors que les pièces de chien ont affiché des gains à deux chiffres dans le rallye actuel.

Le prix du Dogecoin a atteint un sommet en deux mois, affichant des gains de près de 20% du jour au lendemain.

Le millionnaire Dogecoin affirme que «l’économie Meme» ne fait que commencer avec le marathon memecoin (DOGE et SHIB).

Dogecoin a récupéré sa position de neuvième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière après avoir été renversé par son rival Shiba Inu à quelques reprises le 28 octobre. DOGE a enregistré des gains à deux chiffres dans le rallye en cours des pièces de monnaie pour chiens.

Le millionnaire Dogecoin qualifie le rallye des prix DOGE de marathon mème

Dans ce que l’on pense être un « marathon memecoin », plusieurs pièces sur le thème des chiens ont affiché des gains à deux et trois chiffres alors que les principales crypto-monnaies plongeaient. Les détenteurs et les commerçants ont noté le début d’une «économie des mèmes» en tant que jetons DeFi, et les crypto-monnaies traditionnelles ont pris du recul tandis que les prix DOGE, SHIB et FLOKI ont grimpé plus haut.

Les analystes se demandent si les entrées de capitaux provenant des gains en memecoins iront vers Bitcoin. Scott Melker, un analyste de crypto-monnaie, estime que les bénéfices enregistrés par les commerçants dans SHIB sont plus susceptibles d’être versés dans DOGE que BTC.

Melker a tweeté :

L’idée que $SHIB les bénéfices iront à $BTC est un peu une chimère. Ces bénéfices, pour les quelques personnes qui les prennent, iront très probablement en… dollars. Ce sont des commerçants de détail, pas des passionnés de crypto. S’ils sont dans la crypto, ces bénéfices iront probablement dans… $DOGE – Le loup de toutes les rues (@scottmelker) 28 octobre 2021

Actuellement, la capitalisation boursière de DOGE est de 41,6 milliards de dollars et le prix du memecoin est de 0,31 $. Les analystes ont prédit que la hausse des prix DOGE se poursuivra probablement et que la crypto-monnaie sur le thème Shiba-Inu atteindra son précédent record de 0,73 $.

@snowman_crypto, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, a partagé sa prédiction pour le prix DOGE.

Le terme « flipping », communément associé à Ethereum dépassant la capitalisation boursière de Bitcoin, est devenu réel pour les memecoins. Shiba Inu a retourné Dogecoin pour tenter de dominer les crypto-monnaies sur le thème de Shiba-Inu.

Glauber Contessoto, largement considéré comme « le millionnaire Dogecoin », s’attend à ce que « l’économie des mèmes » gagne du terrain alors que le prix du DOGE continue de monter. Les investisseurs attendent désormais l’annonce du lancement du pont DOGE-ETH, considéré comme essentiel pour renforcer l’utilité de DOGE.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix DOGE et prédit que Dogecoin éclaterait.