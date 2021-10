Le prix de Safemoon a un potentiel de hausse de 45% si les traders peuvent dépasser 0,000004 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon a enregistré 111% de gains en une semaine seulement.

Avec l’attention renouvelée des médias, davantage d’acheteurs sont attirés et le volume côté acheteur augmente.

Lorsque les traders peuvent franchir 0,000004 $, attendez-vous à ce que la tendance haussière atteigne 0,00000489 $.

Le prix de Safemoon (SAFEMOON) a connu une tendance haussière tout au long du mois d’octobre et a beaucoup attiré l’attention des médias après avoir gagné seulement 111% de la valeur marchande en quelques jours. Avec cette attention renouvelée, de plus en plus d’acheteurs, tant au détail qu’institutionnels, achètent Safemoon.

Le prix de Safemoon fait exploser le volume côté achat

Le prix de Safemoon a suivi une bonne tendance haussière tout au long du mois d’octobre. Mais la tendance haussière s’est accélérée après la rupture des traders et la consolidation du prix au-dessus du niveau de 78,6% de Fibonacci à 0,00000296 $. L’attention médiatique renouvelée pour Safemoon a créé un vent arrière favorable qui voit maintenant l’élan se construire pour une cassure en faveur des traders. Alors que le volume du côté acheteur a explosé au cours des deux derniers jours, attendez-vous à ce que le plafond à 0,00000400 $ se brise et à un test de 0,00000489 $.

Le prix de Safemoon semble bien respecter le retracement de Fibonacci du plus bas historique vers le plus haut de mai. Les rectangles blancs sur le graphique mettent en évidence des niveaux techniques intéressants qui correspondent aux différents niveaux de Fibonacci. Cela démontre qu’avec le prix actuel de Safemoon, la tendance haussière a encore 45% de bénéfices supplémentaires à parcourir avant d’atteindre le prochain niveau de Fibonacci à la hausse.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

Alors que le volume actuel arrive grâce à une attention médiatique importante, attendez-vous à ce que ce volume diminue potentiellement si les vents favorables commencent à s’estomper. Attendez-vous à ce que le prix de Safemoon reteste rapidement environ 0,00000296 $ et la ligne de tendance ascendante verte, qui est l’épine dorsale de la tendance haussière actuelle. Une cassure en dessous de cette ligne de tendance ascendante verrait le prix de Safemoon plonger rapidement à 0,00000050 $.