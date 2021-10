IOTA est le premier choix pour le projet de blockchain de l’Union européenne | Cryptomonnaie

L’UE a annoncé IOTA comme l’une des sept crypto-monnaies choisies pour le développement du projet européen de blockchain.

IOTA a récemment lancé sa version bêta de contrat intelligent, offrant des frais nuls et un traitement plus rapide des transactions aux développeurs et aux utilisateurs.

IOTA reste le premier choix pour les futures applications multi-chaînes et Web3.

IOTA est l’une des sept blockchains choisies par l’Union européenne (UE) pour son projet de blockchain. L’UE a chargé l’IOTA de mettre en œuvre le projet de blockchain de l’infrastructure européenne des services Blockchain (EBSI).

L’UE choisit la Fondation IOTA pour travailler sur le projet blockchain d’EBSI

L’EBSI a été fondée en 2019 pour développer un réseau blockchain afin de libérer le potentiel de la technologie de grand livre distribué pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements. La Fondation IOTA a été choisie pour alimenter le flux sans confiance de données fiables.

Le projet de blockchain alimentera des données fiables de toute l’Union européenne grâce à des systèmes de gestion numérique des diplômes, des pistes d’audit numériques à l’épreuve de la fraude pour les notaires et améliorera le partage des données entre les autorités.

L’IOTA était le premier choix de l’UE en raison de son efficacité énergétique et de ses transactions sans sentiment. La fondation l’a récemment révélé dans un tweet :

IOTA a lancé la version bêta de ses contrats intelligents sans frais et est entré dans la course des infrastructures Web3 et multi-chaînes. Dominik Schiener, PDG de la Fondation IOTA, a commenté le lancement du contrat intelligent. Schiener a déclaré,

Les frais eux-mêmes, et surtout leur volatilité, mettent à rude épreuve les modèles économiques et sont aux antipodes d’un moteur économique. L’absence de frais est ce qui rend IOTA si populaire dans le monde des affaires. Il permet une multitude de modèles économiques qui ne sont pas réalisables sur d’autres blockchains.

@devchart, le co-fondateur de Chartalerts IQ, a commenté le manque d’activité de développement et de mises à jour dans le réseau IOTA. Schiener a répondu avec des mises à jour des développements de l’IOTA.

Correct Plus qu’une simple compatibilité EVM, #IOTA évolue vers un grand livre programmable et multi-actifs. Sera des fonctionnalités très uniques pour les développeurs Faites-moi savoir si vous avez des questions sur #IOTA ou notre feuille de route heureux de répondre. – Dominik Schiener (@DomSchiener) 27 octobre 2021

Lorsque Cardano a lancé des capacités de contrat intelligent, les partisans ont critiqué l’arrivée tardive du réseau blockchain dans la course Web3 et DeFi. IOTA a fait l’objet de critiques similaires; cependant, le PDG de la Fondation IOTA n’est pas d’accord.

Schiener dit,

IOTA n’est certainement pas le premier à offrir une capacité de contrat intelligent. Mais nous ne voulions tout simplement pas proposer une solution avec des inconvénients connus. Offrir quelque chose de mieux demande plus de travail, ce qui demande plus de temps. En étant un peu plus tard dans le jeu, nous avons pu prendre les meilleurs concepts de l’espace et les intégrer dans un nouveau produit supérieur.

L’analyste et investisseur pseudonyme de crypto-monnaie @ eliz883 a prédit que le prix de l’IOTA augmentera lorsqu’il sortira de l’accumulation en cours.