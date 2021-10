Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les cryptos ralentissent tandis que les traders défendent la tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin chute en dessous du R2 pour octobre, les traders attendant une bonne remise pour lancer le prix BTC à 70 000 $.

Le prix de l’Ethereum voit les traders offrir une fenêtre très étroite pour la prise de bénéfices, avec un élan déjà préparé pour des sommets historiques.

Le prix XRP piège les vendeurs dans un piège à traders et voit les traders réserver des gains de 35%.

Le prix du Bitcoin a le plus atteint les nouveaux sommets historiques, tandis qu’Ethereum et XRP ont gardé leurs corrections de prix un peu plus contrôlées. De la façon dont les choses se présentent, le sentiment du marché mondial dictera si Ethereum est la prochaine crypto-monnaie à atteindre de nouveaux sommets historiques, car le prix du Bitcoin s’est un peu trop évanoui maintenant. Le prix du XRP reste à la traîne mais voit plus de volume côté achat s’ajouter à l’élan, donc le rattrapage a commencé.

Le prix du Bitcoin s’essouffle alors que les traders réalisent des bénéfices

Le prix du Bitcoin (BTC) s’estompe depuis que la crypto-monnaie a atteint des sommets historiques le 20 octobre. Dans la première phase, le niveau de résistance mensuel R2 s’est maintenu tout au long du week-end, mais a ensuite cédé la place mercredi, alors que les marchés mondiaux ont également atteint leurs sommets. . Avec les marchés un peu en retrait, attendez-vous à ce que le volume et la volatilité diminuent quelque peu.

Les traders des prix BTC voudront attendre avant de ramasser plus de Bitcoins. Attendez-vous à plus de place pour que la correction se déroule vers 55 619 $, un niveau historique à partir du 7 avril. Autour de ce niveau, les nouveaux acheteurs devraient commencer avec impatience à racheter Bitcoin et à remonter le prix au-dessus du R2 mensuel. Une fois au-dessus de cela, de nouveaux sommets historiques ne sont pas loin, surtout si les marchés mondiaux sont de retour sur le devant de la scène et offrent des vents arrière favorables.

Graphique journalier BTC/USD

Si les bénéfices commencent à déprimer davantage le sentiment du marché, attendez-vous à ce que de plus en plus de traders prennent des bénéfices et voient le prix du Bitcoin s’estomper davantage. Le prix BTC commencera à tester la barrière psychologique globale de 50 000 $ et pourrait atteindre 48 760 $ dans un mouvement de piqué. Mais en même temps, cela devrait attirer de nombreux acheteurs et empêcher le prix du BTC de se corriger davantage, car de nombreux niveaux de support, moyennes mobiles et pivots sont présents dans ce domaine.

Le prix de l’Ethereum fait une pause avant la poussée finale vers de nouveaux sommets historiques

Le prix de l’Ethereum (ETH) a commencé à baisser un peu mardi après avoir atteint 4 400 $. Il reste cependant contenu et le niveau de résistance mensuel R1 n’a pas encore été testé. Les acheteurs cherchent à maintenir la tendance haussière et l’élan, permettant une petite fenêtre de correction mais maintenant l’action des prix ETH sous pression.

Le prix de l’ETH bénéficie d’un certain soutien de la part du R1 mensuel et de la ligne supérieure rouge descendante, ce qui devrait fournir suffisamment de soutien pour un rebond. Si cela ne fait pas l’affaire, quelques dollars de moins, le support historique du 5 mai près de 3 667 $ a été exceptionnellement bien respecté. Avec ce résumé, il est clair que les traders ont trois niveaux de support dans une fourchette de 200 $ seulement, offrant de nombreuses occasions aux nouveaux acheteurs d’ajouter du volume à la tendance haussière.

ETH / USD graphique journalier

Le prix de l’ETH pourrait faire l’objet de plus de critiques si les marchés mondiaux commencent à se corriger encore davantage et que la jauge de volatilité VIX commence à atteindre des sommets plus élevés. Attendez-vous à ce que les crypto-monnaies comme Ethereum soient les premières sur le billot dans les remaniements de portefeuille. Après une cassure en dessous de 3 687 $, attendez-vous à ce que 3 391 $ et 3 039 $ soient les lignes suivantes dans le sable qui devraient pouvoir ralentir les baisses ou les corrections. Si davantage de vents contraires commencent à émerger, 3 018 $ devraient certainement être en mesure de résister à un volume important de vente et de fournir un support solide.

Le prix du XRP a formé un piège à traders, et c’est aux traders de faire monter les prix du XRP

Le prix Ripple (XRP) a vu une formation de fanion s’achever mercredi avec une épidémie baissière. Avec les marchés mondiaux en retrait hier, les traders ont été soutenus par le sentiment mondial. Dans cette épidémie baissière, les traders ont été rapidement rejetés sur la ligne de tendance bleue descendante qui a été exceptionnellement bien respectée depuis le 15 août.

Le prix du XRP est rapidement sorti de cette ligne de tendance bleue descendante autour de 0,93 $ et voit aujourd’hui les traders XRP tester à nouveau 1,05 $. Avec ce mouvement, les traders sont gravement blessés et semblent être entrés dans un piège à traders. Les traders doivent maintenant faire sortir les traders de leurs positions courtes, permettant au prix de grimper rapidement vers 1,25 $.

XRP / USD graphique journalier

Le sentiment du marché étant douteux quant à savoir s’il prendra ou non le risque, attendez-vous à ce que les marchés éliminent rapidement les acheteurs de leurs positions en cas de retour au risque et voient le prix du XRP retomber sur ce bleu ligne de tendance descendante à nouveau. Une cassure pousserait le prix du XRP vers 0,83 $ – 0,78 $. Si les marchés mondiaux s’inquiètent davantage de la stagflation et de l’accélération des cycles de hausse de plusieurs banques centrales, attendez-vous à une correction rapide à 0,582 $.