C’est la saison des pièces pour chiens alors que DOGE, SHIB, FLOKI et SAMO montent en flèche | Cryptomonnaie

Les crypto-monnaies sur le thème des chiens font irruption dans un rallye, les partisans se demandent si cela implique la fin de la course haussière Bitcoin en cours.

Shiba Inu et Dogecoin sont au coude à coude en termes de capitalisation boursière.

Les deux crypto-monnaies sur le thème de Shiba-Inu ont affiché respectivement 28% et 22% de gains quotidiens.

Le combat aérien crypto est en cours alors que le capital est retiré de Bitcoin et des altcoins pour se transformer en pièces de chien SHIB, DOGE, FLOKI et SAMO.

Les analystes de crypto-monnaie notent la rotation du capital des meilleurs cryptos aux pièces de chien alors que le marché devient surchauffé. Les trois principales crypto-monnaies par capitalisation boursière ont subi une baisse de prix, les pièces de chien capturant l’attention des commerçants de détail.

Les pièces de monnaie pour chiens offrent des gains à deux chiffres aux commerçants alors que le rallye Bitcoin se refroidit

Une étude récente menée dans 22 pays par une agence australienne de sondage sur la cryptomonnaie a révélé plus de détenteurs de Dogecoin aux États-Unis que Bitcoin et Ethereum. Les résultats de l’enquête impliquent que l’adoption de Dogecoin parmi les investisseurs et les commerçants aux États-Unis est presque deux fois plus élevée que la moyenne mondiale.

L’intérêt pour les monnaies et les memecoins sur le thème des chiens n’est pas récent. Par le passé, lorsque le capital tourne sur cryptocurrencies grand public avec une grande capitalisation boursière (Bitcoin, Ethereum et haut altcoins), il se jette dans memecoins et les signaux d’un refroidissement hors période pour l’encierro en cours.

Alex Kruger, analyste et économiste en crypto-monnaie, a commenté le récent succès de SHIB, le Dogecoin-killer.

Le succès de Shiba vous dit trois choses : #1 tout est possible avec du travail acharné et de la persévérance #2 personnes aiment les chiens et les mèmes #3 l’argent chassera tout ce qui bouge (cela s’applique à la fois à l’argent stupide et intelligent) – Alex Krüger (@krugermacro) 27 octobre 2021

Dylan LeClair, co-fondateur de 21stParadigm, a critiqué les commerçants qui se moquent des rassemblements de pièces de monnaie pour chiens et a fait part de ses inquiétudes dans un récent tweet :

« quelque chose de quelque chose de stupide maxi » Les gars, je n’ai sincèrement aucun problème à ce que vous achetiez des shitcoins. Sérieusement, ayez-le. Tu sais ce qui m’importe ? Lorsqu’un ami ou un membre de la famille sans économies ni actifs veut « YOLO » en jetons pour chiens, parce qu’il a vu une annonce sur Snapchat. ‍♂️‍♂️ – Dylan LeClair (@DylanLeClair_) 27 octobre 2021

Le nombre de détenteurs de Shiba Inu a dépassé les 800 000 du jour au lendemain. SHIB a ajouté 30 000 nouveaux détenteurs en une seule journée avec son rallye massif. De plus en plus d’investisseurs se sont tournés vers les pièces de monnaie pour chiens, alimentant la rivalité DOGE contre SHIB qui a commencé avec le lancement de Shiba Inu en août 2020.

Une adresse mystérieuse a acheté pour 3 400 $ de SHIB (en échange d’Ethereum WETH enveloppé) lors du lancement du memecoin, et les avoirs valent plus de 1,55 milliard de dollars. Le portefeuille a continué à acheter SHIB plusieurs fois; l’achat de 3 400 $ était le plus important et le total des portefeuilles s’élève maintenant à 5,63 milliards de dollars.

Reste à savoir si cette baleine décide de vendre ses avoirs et si les marchés du SHIB disposent de suffisamment de liquidités pour absorber une vente de ce volume.

Mystérieux portefeuille Shiba Inu qui a acheté pour 3 400 $ de jetons SHIB en août 2020.

Les pièces de monnaie pour chiens moins populaires FLOKI et SAMO ont affiché des gains à trois chiffres de 125 % et 113 % au cours des dernières 24 heures, respectivement.

L’analyste et commerçant de crypto-monnaie pseudonyme @LilMoonLambo a prédit que le sommet BTC pour l’année est atteint. L’analyste considère qu’un rallye de pièces de monnaie pour chiens est une indication de la fin de la course haussière de Bitcoin.