Le prix AVAX devrait afficher trois chiffres alors qu’Avalanche repose sur de solides fondamentaux | Cryptomonnaie

Le prix AVAX forme un triangle symétrique avec un potentiel de cassure de 40 % le portant à 100 $.

Le mécanisme de combustion mis en œuvre par Avalanche a brûlé jusqu’à présent environ 20 millions de dollars d’AVAX.

Le jalonnement incite les détenteurs à gagner des intérêts passifs, réduisant ainsi la pression de vente indue.

Le prix de l’AVAX traîne des pieds depuis le 25 août. Bien qu’il y ait eu quelques hausses de la volatilité, les traders d’avalanche semblent maintenant être hors de vue. AVAX plane actuellement au-dessus d’une zone de support importante et montre des signes de rebond et d’atteinte de records.

Il y a trois raisons pour lesquelles ce mouvement est susceptible de se produire ; techniques, fondamentaux et tokenomiques.

Le prix AVAX est dû pour une cassure massive : Techniques

Le prix AVAX a enregistré un rendement de 2 513 % en 2021, passant de 3,02 $ à un sommet historique de 78,86 $. Cette ascension massive est le résultat de bonnes conditions avec des fondamentaux parfaits. En savoir plus sur la phase actuelle du marché et les aspects techniques peut aider à déterminer si AVAX est prêt pour une autre longueur d’avance.

Les Altcoins, en particulier les pièces de couche 1 comme SOL, LUNA, FTM et autres, ont explosé. AVAX est également l’une de ces pièces, et elle a également établi un nouveau sommet historique le 24 septembre. Depuis lors, Avalanche a corrigé, établissant trois plus bas et deux plus bas. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance entraîne la formation d’une formation technique ambiguë connue sous le nom de triangle symétrique.

Étant donné que cette configuration n’a pas de biais directionnel, une cassure pourrait se produire dans les deux sens. Les investisseurs doivent donc garder les yeux ouverts, car AVAX est pressé chaque jour qui passe. Plus il se dirige vers le sommet du triangle, plus la cassure éventuelle est susceptible d’être volatile.

La cible pour cette formation peut être obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et bas au point de rupture. Étant donné que le marché global, y compris Bitcoin, est dans un état haussier, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix AVAX soit biaisé pour franchir la ligne de tendance supérieure à 70,40 $.

Une clôture journalière décisive au-dessus de cette barrière confirmera théoriquement une cassure et prévoira une remontée de 40% à 100$.

La zone de demande quotidienne, allant de 46,97 $ à 56,50 $, soutient cette hausse. Après que l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI) ait émis un signal de vente rouge « un », AVAX a chuté de 10 % et a failli tester à nouveau la zone de support mentionnée, mais ce n’est pas le cas jusqu’à présent. À l’avenir, par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la pression d’achat reçoive un coup de pouce supplémentaire si AVAX plonge dans cette zone.

L’élan haussier qui en résulte propulsera AVAX 78% plus haut pour atteindre son objectif de 100 $. Dans certains cas, le prix AVAX pourrait s’étendre davantage pour retester le niveau d’extension de Fibonacci basé sur la tendance de 161,8% à 112,56 $.

Si la pression d’achat persiste, le niveau de 261,8% à 162 $ sera celui où les traders d’avalanche établiront un nouveau sommet.

Graphique 1 jour AVAX/USDT

Les fondamentaux d’Avalanche sont programmés pour être haussiers

Alors que les techniques à court terme d’AVAX font allusion à un mouvement explosif à la hausse, les fondamentaux suggèrent que les perspectives à long terme pour Avalanche sont plus brillantes. Avalanche s’inspire de Bitcoin et plafonne son offre totale à 720 millions de dollars. Contrairement à de nombreux projets, cependant, Avalanche a alloué la moitié de son offre aux récompenses de jalonnement tout en conservant l’offre restante à la communauté, aux développeurs, aux récompenses, etc.

Il est intéressant de noter qu’au fil du temps, l’offre d’AVAX continuera de diminuer grâce à un mécanisme de combustion inhérent que le projet exploite. Avalanche brûle 100% des frais, ce qui réduit efficacement l’offre totale de jetons.

Etheruem a introduit un mécanisme similaire dans son écosystème en brûlant une partie des frais via EIP-1559. Cela crée un choc d’offre négatif, qui ajoutera un vent arrière à la valeur marchande des jetons. Par conséquent, le prix AVAX augmentera en valeur sur une période plus longue.

Tableau de distribution des jetons AVAX

Les récompenses de mise réduisent le reste de la pression de vente

Brûler des jetons réduit le taux d’inflation et diminue l’offre de jetons circulant sur le marché. Cependant, Avalanche est allé plus loin en allouant les 360 millions de jetons AVAX en récompense aux joueurs.

L’Avalanche Hub déclare,

360 millions d’AVAX ont été frappés au lancement, tandis que les 360 millions restants seront utilisés comme récompenses de Staking publiées au fil des décennies.

Tableau de distribution des jetons AVAX

Le 29 octobre, environ 15,3 millions de dollars de jetons AVAX sont jalonnés et rapportent une récompense de 9,53 % aux jalonneurs. Il se classe sixième en valeur mise en jeu juste après Polkadot et Terra. Ces statistiques suggèrent que les investisseurs à long terme ne prévoient pas de vendre leurs jetons de sitôt, ce qui réduit efficacement la pression de vente potentielle.

Tableau des statistiques de jalonnement AVAX

Les perspectives du prix AVAX semblent brillantes, que ce soit dans une perspective à court ou à long terme. Si les traders d’Avalanche ne parviennent pas à maintenir le jeton au-dessus de la zone de demande de 46,97 $ à 56,50 $, cependant, cette prédiction changera et suggérera une faiblesse parmi les détenteurs.

Une clôture journalière décisive en dessous de 46,97 $ confirmera le début de la thèse baissière du triangle symétrique et fera chuter le prix AVAX de 40 % à 32,23 $. Dans certains cas, AVAX pourrait s’étendre jusqu’au plancher de support de 25,09 $, à ce stade, cependant, il peut tenter un retour.