Bitpanda fait appel à l’ancien dirigeant de JP Morgan pour diriger un échange crypto entièrement réglementé | Cryptomonnaie

L’écosystème crypto a choisi un autre dirigeant de la finance traditionnelle. Deux mois après avoir levé 263 millions de dollars, la plateforme de trading de crypto-monnaie basée en Europe Bitpanda a annoncé que Joshua Barraclough, ancien cadre chez JP Morgan, a rejoint ses rangs en tant que PDG de sa bourse d’actifs numériques entièrement réglementée Bitpanda Pro.

Avant de passer au monde de la cryptomonnaie, Barraclough a travaillé en tant que responsable mondial de l’équipe fintech, puis en tant que co-responsable de l’innovation numérique chez JP Morgan. Répondant aux questions de Cointelegraph sur la transition, Barraclough a déclaré que quitter JP Morgan pour rejoindre Bitpanda était une décision facile.

« J’ai toujours été à la pointe de l’innovation, et mon travail chez JP Morgan consistait à lancer de nouvelles entreprises pour défier et transformer la finance traditionnelle », a-t-il déclaré, ajoutant :

« L’écosystème de la cryptomonnaie en est la partie la plus excitante en ce moment, avec un rythme de changement et une croissance de l’adoption incroyables. Nous voulons continuer à combler le fossé entre les actifs numériques et la finance traditionnelle, en nous appuyant sur mon expérience antérieure. »

Barraclough a rappelé la montée en flèche de l’adoption de la cryptomonnaie et de l’argent institutionnel frais. « Cette vague d’investissements institutionnels, non affectée par bon nombre des inquiétudes réglementaires de la dernière course haussière, a prouvé la viabilité de Bitcoin (BTC) en tant que réserve de valeur sécurisée et couverture contre l’inflation », a-t-il expliqué.

Il a également souligné l’intérêt croissant pour d’autres protocoles de couche 1 tels que Solana et Avalanche et les applications DeFi innovantes. « Loin d’être le pari alimenté par les mèmes que beaucoup le considèrent encore, les investisseurs traitent les crypto-monnaies de la même manière que les actions et les ETF », a-t-il ajouté.

«Le bitcoin est un actif de 1 000 milliards de dollars et a vu les plus grands investisseurs du monde allouer une partie importante de leurs portefeuilles à la devise. Lorsque JPMorgan et Blackrock prennent un investissement au sérieux, c’est un signe certain qu’il est là pour rester.

Parlant du rôle des crypto-monnaies en tant que passerelle vers des investissements plus traditionnels, Barraclough a souligné que la crypto gagne du terrain en tant que premier actif d’investissement pour les jeunes natifs du numérique et « agit comme une passerelle vers une éducation financière plus poussée, créant de la richesse grâce à un portefeuille diversifié ».

Bitpanda est connu pour offrir des versions numérisées de métaux précieux tels que l’or, l’argent et le platine. Ce portefeuille n’a pas encore été ajouté à Bitpanda Pro, une version avancée et réglementée à l’échelle européenne de la plate-forme principale. Barraclough a déclaré à Cointelegraph que la bourse « cherchait activement à offrir des actifs encore plus traditionnels autres que l’or et l’argent, en utilisant la technologie blockchain et la tokenisation pour faciliter cela ».

Bitpanda a obtenu 263 millions de dollars dans un tour de table de série C dirigé par Valar Ventures, portant sa valeur marchande totale à 4,1 milliards de dollars. Outre les nouvelles embauches, la société a ensuite annoncé qu’elle utiliserait les nouveaux capitaux pour se développer sur de nouveaux marchés en France, en Espagne, en Italie et au Portugal.