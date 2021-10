Prédiction des prix de Shiba Inu: SHIB envisage une course de traders à 76% après avoir explosé à un nouveau sommet historique | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a connu un rallye astronomique, puisqu’il a bondi de plus de 200% depuis le 23 octobre, enregistrant un nouveau record historique.

Les acheteurs n’ont pas fini de viser des objectifs plus élevés, car SHIB prévoit un rallye de 76%.

La configuration graphique dominante suggère une projection haussière d’une course haussière de 400% après que le prix du Shiba Inu ait dépassé sa ligne de tendance haussière.

Le prix du Shiba Inu a connu une remontée spectaculaire de plus de 200% depuis qu’il a dépassé le modèle technique haussier en vigueur le 23 octobre, atteignant un nouveau sommet historique à 0,00008825 $. SHIB continue de viser de plus grandes aspirations, car le schéma graphique dominant suggère que la course haussière du jeton n’est pas encore terminée.

Le prix du Shiba Inu fixe des objectifs plus élevés

Le prix du Shiba Inu a atteint un nouveau record après une cassure au-dessus de la ligne de tendance de résistance donnée par le fanion haussier sur le graphique journalier. L’objectif conservateur donné par la configuration graphique dominante suggérait une hausse de 80 % par rapport à sa ligne de tendance supérieure, projetant un rallye vers 0,00005085 $.

Cependant, les traders SHIB ont réussi à dépasser les attentes des acheteurs, ce qui signifie que l’objectif optimiste donné par le modèle technique en vigueur est sur le radar, avec une remontée de 400% de la ligne de rupture vers 0,00014369 $.

Le prix de Shiba Inu est à mi-chemin vers l’objectif haussier, car SHIB a déjà bondi de 200 % par rapport à la limite supérieure du fanion haussier.

Si les traders SHIB continuent d’inciter le prix Shiba Inu à augmenter, la prochaine cible pour le jeton est au niveau d’extension Fibonacci 127,2% à 0,00010617 $, puis au niveau d’extension Fibonacci 161,8% à 0,00012873 $ avant que le jeton n’atteigne son objectif haussier à 0,00014369 $.

Graphique journalier SHIB/USDT

Les investisseurs doivent noter que l’indice de force relative (RSI) indique que le prix du Shiba Inu est suracheté, ce qui pourrait entraîner une correction pour le jeton. L’indice des armes (TRIN), qui évalue le sentiment général du marché, suggère également que les commerçants s’engagent dans une activité de vente plus importante alors qu’ils continuent d’enregistrer des gains après la formidable course du jeton.

En conséquence, SHIB pourrait retracer et consolider jusqu’à ce qu’une augmentation massive de la pression d’achat se produise. Le prix Shiba Inu découvrirait un support immédiat au niveau de retracement de 78,6 % de Fibonacci à 0,00007448 $, puis au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,00006352 $. Une pression de vente supplémentaire pourrait voir le jeton sur le thème canin chuter vers les niveaux de retracement de Fibonacci de 38,2 % et 23,6 %, à 0,00004813 $ et 0,0003861 $, respectivement.

Un point de départ fiable supplémentaire émergera au plus haut du 7 octobre à 0,00003543 $, coïncidant avec la moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours.