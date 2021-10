La SEC renverserait l’ETF Bitcoin à effet de levier de Valkyrie | Cryptomonnaie

La SEC ne semble pas avoir d’appétit pour des produits à terme Bitcoin plus exotiques.

Des rapports émergent selon lesquels la Securities and Exchange Commission des États-Unis a rejeté une, voire deux, récentes demandes de fonds négociés en bourse Bitcoin, signalant que le régulateur n’est pas encore tout à fait prêt pour des produits à terme plus exotiques.

Juste un jour environ après que Valkyrie ait déposé un ETF à terme Bitcoin à effet de levier et que Direxion ait demandé un fonds inverse pour les traders, la SEC semble avoir opposé son veto aux deux.

Le 28 octobre, Eric Balchunas, analyste principal des ETF de Bloomberg, a fait référence à une alerte Dow Jones indiquant que le fonds à effet de levier Valkyrie avait été mis en veilleuse par la SEC. Il a ajouté que cette décision s’appliquerait probablement également à la demande de fonds inversé.

On dirait que la SEC ne l’a pas avec les ETF à terme Bitcoin à effet de levier (et probablement inverses). Ça ne peut pas faire de mal d’essayer. Étaient-ils passés par des véhicules commerciaux d’un milliard de dollars en quelques années. via Dow Jones pic.twitter.com/MspMRf3hL9

– Éric Balchunas (@EricBalchunas) 27 octobre 2021