Cream Finance subit un exploit dévastateur avec 130 millions de dollars perdus lors d’une attaque de prêt | Cryptomonnaie

Cream Finance a été touchée par une autre attaque avec plus de 130 millions de dollars perdus.

Les fonds volés se composaient principalement de jetons Cream LP de l’attaque du prêt flash.

Environ 40 millions de dollars des fonds volés pourraient être récupérés.

Protocole de prêt financier décentralisé Cream Finance a subi une attaque de prêt flash marquant son troisième piratage réussi par des attaquants au cours de la dernière année. La plate-forme DeFi a confirmé que l’exploit compromettait principalement les jetons Cream LP et d’autres pièces ERC-20, avec 130 millions de dollars d’actifs crypto perdus.

Cream Finance subit une troisième attaque en un an

L’événement d’attaque de prêt flash a impliqué 68 actifs crypto différents, qui ont coûté environ 9 ETH en essence. 92 millions de dollars de jetons divers sont détenus par l’attaquant sur son contrat, tandis que 22 millions de dollars sont rares détenus par l’adresse du créateur du contrat.

La société de sécurité Blockchain PeckShield a d’abord révélé l’attaque, mettant en évidence les données d’Etherscan qui montrent que 132 millions de dollars ont été volés sur le marché CREAM v1 sur la blockchain Ethereum. Les actifs ont ensuite été envoyés vers deux portefeuilles.

Cette attaque marque le plus grand piratage de Cream Finance à ce jour et est également le troisième plus grand exploit de l’histoire de la finance décentralisée.

Environ 40 millions de dollars des fonds volés se trouvaient dans le service de jalonnement ETH 2.0 de Cream Finance, qui pourraient potentiellement être récupérés.

L’équipe de Cream Finance a déclaré qu’elle enquêtait sur l’exploit et qu’elle partagerait d’autres mises à jour dès qu’elles seraient disponibles.

La plupart des fonds volés étaient des jetons Cream LP, que les utilisateurs gagnent pour fournir des liquidités au protocole de prêt.

Yearn Finance a signalé une mise à jour selon laquelle l’équipe aidait Cream Finance dans l’enquête sur l’exploit.

Plus tôt cette année, Cream Finance a également été touchée par une autre attaque, lorsque le protocole a perdu 34 millions de dollars dans un exploit similaire. L’attaquant a restitué une partie des fonds après l’attaque d’août.

Le jeton Cream Finance plonge de 34%

En conséquence, le jeton Cream Finance a subi une baisse massive de plus de 34% depuis l’attaque, enregistrant un creux à 97,80 $.

CREAM pourrait continuer à baisser à mesure que les investisseurs perdent confiance dans la plate-forme de prêt et chuter vers la zone de demande qui va du plus bas du 20 mai à 90,80 $ au plus bas du 23 avril à 82,95 $.

Graphique journalier CREAM/USDT

L’indice de force relative (RSI) indique que le prix de la crème se situe dans le territoire légèrement survendu après une vague de vente massive.

La récupération pourrait être lente pour CREAM, car le jeton DeFi montrait peu d’intentions directionnelles avant l’immense crash.