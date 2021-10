AVAX plonge en dessous du support principal, les acheteurs s’inquiètent car Avalanche pourrait fondre à 48 $ | Cryptomonnaie

Le prix AVAX a montré des signes d’une nouvelle phase d’expansion haussière, la pression de vente à l’achat au cours de la séance de mercredi a créé de l’incertitude.

AVAX s’est garé directement au-dessus de sa zone de support principale.

Le fait de ne pas maintenir le support pourrait déclencher un mouvement à 48 $.

Le prix AVAX a chuté de 17% au cours de la séance de négociation de mercredi. Une pression de vente extrême au début de la séance de bourse aux États-Unis a poussé de nombreuses crypto-monnaies à subir des pertes massives en pourcentage à deux chiffres. Cependant, AVAX a récupéré plus de la moitié de cette perte mais reste en deçà d’un ensemble de zones de soutien essentielles.

Le prix AVAX récupère la majeure partie de la perte quotidienne mais est toujours sous la menace d’une nouvelle pression de vente

L’action des prix AVAX a été une source de frustration pour ceux qui se trouvent sur le côté long du marché. Depuis la chute sous le biseau ascendant le 28 septembree, AVAX a continué de baisser de plus en plus. Les sentiments d’excitation sont revenus lorsque AVAX a éclaté au-dessus du nuage simultanément avec la clôture de Chikou au-dessus des chandeliers, créant une entrée de cassure haussière idéale d’Ichimoku. Cependant, les traders n’ont pas pu ou n’ont pas voulu capitaliser sur le sentiment haussier et les techniques.

Une solide collection de niveaux Ichimoku existe tous dans la zone de valeur de 63 $ : Tenkan-Sen, Kijun-Sen et Senkou Span A. En dessous de ces trois niveaux, le prochain support Ichimoku est Senkou Span B à 48 $. Senkou Span B partage son niveau de support avec le ratio de Fibonacci de 50% et un nœud de volume élevé dans le profil de volume. Il s’agira donc probablement d’une zone de support solide si AVAX ne détient pas 63 $.

Graphique Ichimoku journalier AVAX/USDT

Ce biais court sera invalide si AVAX revient et clôture au niveau ou au-dessus du niveau de 70 $. Cela ramènerait la clôture actuelle au-dessus de tous les niveaux d’Ichimoku, et le Chikou Span serait au-dessus des chandeliers et dans un espace ouvert.