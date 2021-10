Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba Inu, Dogecoin & Bitcoin – American Wrap 27 octobre | Cryptomonnaie

Le prix de Shiba Inu offrira une opportunité d’achat avant que SHIB ne double à nouveau

Le prix du Shiba Inu a connu une hausse massive après avoir rompu son schéma de consolidation le 23 octobre. Cette ascension a propulsé le SHIB à un nouveau sommet historique. Cependant, alors que les traders prolongent le rallye, les choses doivent se calmer avant qu’un autre rallye massif n’émerge. Les acteurs du marché doivent donc anticiper un retracement.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Pioneer crypto pour retracer brièvement tandis que les altcoins montent plus haut

Le prix du Bitcoin continue de se déplacer latéralement au-dessus d’un niveau psychologique crucial. Tant que le support tient, BTC n’a pas de problème, cependant, s’il tombe plus bas, il entraînera probablement Ethereum et Ripple avec lui. Bien que cette descente soit susceptible de se jouer à court terme, elle peut être nécessaire pour entamer une deuxième étape.

Robinhood mise sur les commerçants Dogecoin alors que les altcoins sur le thème des chiens éclatent

La flambée des prix des crypto-monnaies sur le thème des chiens dans la course haussière en cours a contribué à une augmentation de la capitalisation boursière globale de la crypto. Les analystes s’attendent à ce que les prix DOGE, SHIB et AKITA augmentent avec les mises à jour de leur écosystème et de leur domination sociale.