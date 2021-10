Tezos doit maintenir son niveau de support final à 5,50 $ ou XTZ fait face à un mouvement de capitulation plus bas | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos est sur le fil du rasoir et approche des niveaux qui pourraient déclencher un crash éclair.

Conversion à des conditions de marché baissières comme dans l’indice de force relative.

Les acheteurs attendent probablement une remise avant d’ajouter à leurs positions.

Le prix de Tezos se négocie actuellement plus de 34% en dessous du nouveau record historique qu’il a établi le 4 octobree. Cependant, malgré la baisse significative du pourcentage, Tezos reste en hausse de plus de 200% pour 2021. Par conséquent, le support doit se maintenir si les traders de Tezos veulent atteindre de nouveaux sommets historiques.

Le prix de Tezos est sous une quantité impressionnante de signes d’avertissement baissiers

Le prix de Tezos se négocie à un niveau où une décision majeure concernant la tendance future est susceptible d’être prise. Tezos n’a pas été à l’abri de la pression vendeuse au début de la séance de bourse aux États-Unis. Pour la première fois depuis le 16 maie, Tezos a testé le Senkou Span B (5,65 $) comme niveau de support final après avoir affiché de nouveaux sommets historiques.

La ligne de tendance noire sur le graphique ci-dessous est l’angle de tendance haussière dominant pour Tezos. La récente brèche en dessous de cette ligne de tendance montre un support important à 5,56 $ – le retracement de Fibonacci à 38,2 %, Senkou Span B et un nœud à volume élevé dans le profil de volume 2021 partagent la même zone de valeur. Une clôture quotidienne en dessous de ces niveaux de support pourrait déclencher une intense pression vendeuse.

Un autre signe d’avertissement baissier important pour Tezos est le statut de l’indice de force relative. Le RSI est actuellement mis en place avec des niveaux de surachat et de survente du marché haussier. L’indice de force relative a eu du mal à maintenir une clôture au-dessus du premier niveau de survente de 50 et s’accroche maintenant fortement à un angle qui suggère que le niveau de survente final à 40 échouera en tant que support. De même, l’indice composite affiche un indicateur baissier et un croisement baissier imminent en dessous de sa moyenne lente.

Les vendeurs à découvert devraient cibler le retracement de Fibonacci à 50 % à 4,73 $ comme premier objectif, suivi du retracement de Fibonacci à 61,8 % à 4,05 $.

Graphique Ichimoku journalier XTZ/USDT

Cependant, les traders ne devraient pas perdre courage. Tezos a été un leader exceptionnel et surperformant pour 2021. Le biais baissier serait invalidé si Tezos pouvait clôturer au-dessus du Kijun-Sen quotidien, actuellement à 7,40 $. À partir de là, de nouveaux sommets historiques sont probables, car un nombre important de vendeurs à découvert seraient piégés.